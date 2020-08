Iivo Niskanen paljasti harjoitelleensa kesällä enemmän kuin ikinä – ”Erittäin hyvä kesä”

Iivo Niskasen koronakesä on ollut harjoitteluntäyteinen.

Olympiavoittaja Iivo Niskanen otti viikonloppuna kaksi SM-mitalia, kun hän voitti ensin kultaa sprinttihiihdossa ja sitten 16 kilometrin väliaikalähdössä hopeaa Joni Mäen jälkeen.

Hiihtomaajoukkue leireili kuluneen viikon Vuokatissa. Kyseessä on ensimmäinen maajoukkueleiri tälle kesälle.

Tunnetusti hirmukuntoinen Niskanen on tänä kesänä harjoitellut vieläkin kovempaa kuin aiemmin.

– Paljon tässä on tullut harjoiteltua, enemmän kuin ikinä. Erittäin hyvä kesä on ollut sen puolesta. Sen verran paljon olen treenannut, että olen vähän kuormittuneessa tilassa.

Korona-aika on näkynyt myös huippuhiihtäjän harjoittelussa. Kotiin on paussin aikana varustettu oma pieni punttisali, jossa rauta on kolissut tauon aikana.

– Pientä kontaktien välttelyä on ollut arkielämässä. Yleensä on kesällä käyty Norjassa rullakisoissa, mutta nyt ei sinne pääse. Matkustelu on rajoittunutta aiempaan verrattuna, Niskanen selvitti kuvioitaan.

Etenkin tulevan talven maailmancupin yllä on synkkiä pilviä. Tämän hetkisen tilanteen perusteella ei löydy tarpeeksi huippumaita, jotta maailmancupin osakilpailut pyörisivät normaalisti. Säännöt edellyttävät, että vähintään seitsemän kärkimaata kymmenestä voisi osallistua kisoihin.

– Toivotaan, että arvokisat ainakin saadaan hiihtää. Eihän sitä tiedä mitä tapahtuu, vaan pitää mennä tilanteen mukaan. Toivotaan, että saadaan kotimaassa pidettyä hyviä kisoja, jos maailmancupia ei voi järjestää.

Valmentaja Olli Ohtonen ei ollut tulevan kauden kisaohjelmasta huolissaan. Töitä on tehty siihen malliin, että suksi luistaa, jos kisoja löytyy.

– Onhan tilanne epäselvä, mutta ei sen voi antaa vaikuttaa harjoitteluun. Kalenteriin voi toki tulla muutoksia, mutta jos kisapaikkakunnat vaihtuu tai jotain muita muutoksia tulee, niin eletään sitten sen mukaan. Ei ne hiihdettävät matkat voi kovin dramaattisesti muuttua, Olli Ohtonen arvelee.