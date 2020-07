Mona-Liisa Nousiaisen tyttären lausahdus paljasti pitkäaikaiselle tukijalle tilanteen vakavuuden – ”Siinä oli sanat aika vähissä”

Viestilehdet Oy:n markkinointijohtaja Olli Kantola teki noin 15 vuoden ajan yhteistyötä vuosi sitten kuolleen Mona-Liisa Nousiaisen kanssa.

Vuosi sitten, 29. heinäkuuta 2019 vatsasyöpään kuollut Mona-Liisa Nousiainen oli lupaava maastohiihtäjä nuoresta lähtien. Rovaniemeltä kotoisin oleva, tyttönimellä Malvalehto muistettava ex-hiihtäjä saavutti nuorten arvokisoissa kolme MM-kultaa.

Nousiainen kuului 17–18-vuotiaana juniorina maajoukkueen nuorille lahjakkuuksille tarkoitettuun Ski Cats -ryhmään. Tuota ryhmää sponsoroi Maaseudun Tulevaisuus -lehteä kustantava Viestilehdet Oy. Sen markkinointijohtaja Olli Kantola teki lopulta noin 15 vuotta yhteistyötä Nousiaisen kanssa. Kantola ja Viestilehdet Oy tukivat ensin Ski Catsia ja sen jälkeen vuosia Nousiaista yksilönä.

– Mona pärjäsi nuorena tosi hyvin, voitti muun muassa Justyna Kowalczykin. Näin hänessä kauheaa potentiaalia. Uskoin, että hänestä olisi tullut vieläkin isompi stara, Kantola sanoo,

Aikuisten arvokisatasolla Nousiainen ei mitaleille yltänyt, mutta Kantola ja Viestilehdet Oy pysyivät tukena.

– Hän oli esimerkiksi muutaman kerran soittamassa harmonikkaa meidän tilaisuuksissa, Kantola kertoo pitkästä yhteistyöstä.

Menestyksekkään hiihtouransa lisäksi Nousiainen oli myös taidokas harmonikan soittaja. Hän esimerkiksi voitti Kultainen Harmonikka -kilpailun vuonna 1999.

Yksi Kantolan Nousiaiseen liittyvistä muistoista linkittyykin juuri harmonikkaan. Vielä Malvalehtona tunnettu hiihtäjä oli matkustanut Rovaniemeltä Helsinkiin noin 17–18-vuotiaana. Paluumatkalla Kantola oli antanut tälle kyydin lentokentälle.

– Kallista hanuria ei voinut tietenkään laittaa ruumaan, mutta lentoyhtiölle ei käynyt, että Mona matkustaa se vierellään. Ostettiin siis kaksi lippua, Monalle oma ja hanurille oma, Kantola naurahtaa.

Monen Nousiaisen tunteneen tavoin Kantola muistaa ex-hiihtäjän valoisana ja ystävällisenä ihmisenä.

– Ei ole mitään pahaa sanottavaa hänestä, Mona oli ihmisenä juuri sellainen mitä antoi julkisuudessa ymmärtää. Raikas, valovoimainen kympin tyttö Lapista, Kantola sanoo.

Nousiainen lopetti hiihtouransa keväällä 2018. Kantola kuuli syöpädiagnoosista pitkäaikaiselta sponsoroitavaltaan itseltään, kun Nousiainen kävi perheineen tapaamassa häntä syksyllä 2018.

– Ville (Nousiainen, aviomies) ja Isabella (tytär) olivat mukana ja he kävivät Simonkadulla (MT:n toimituksessa). Kun he tulivat respaan, huomasin heti että Mona-Liisa oli jollakin tapaa hermostunut. Sitten Isabella sanoi, että he olivat käyneet kokeilemassa peruukkeja. Arvasin heti siitä lauseesta, Kantola muistelee kohtaamista.

Kahden kesken hississä Nousiainen kertoi, että hänellä on todettu vatsasyöpä.

– Siinä oli sanat aika vähissä. Muistan kyllä hyvin, kuinka hän kertoi että 95 prosenttia sairastuneista menehtyy ja on vain viiden prosentin mahdollisuus selvitä, mutta että hänen on tarkoitus olla siellä viiden prosentin joukossa, Kantola kertoo.

– Toisin kävi. Se on haastava syöpä. Mona totesikin, että jos piti syöpä tulla niin miksi juuri tämä syöpä.