Norjalaistykki Johannes Hösflot Kläbo arvioi suomalaisia mieshiihtäjiä.

Iivo Niskasen urotekoja lukuun ottamatta suomalaisten mieshiihtäjien menestys on jäänyt viime talvina vaisuhkoksi.

Pinnan alla kuplii positiivisessa mielessä, mutta varsinaista mitalisadetta ei suomalaisille mieshiihtäjille uskota olevan luvassa lähitulevaisuudessakaan.

Ilta-Sanomat kysyi hiihdon norjalaiselta supertähdeltä Johannes Hösflot Kläbolta, 23, näkemyksiä Suomen mieshiihdosta. Norjalaistähti ei voinut välttyä Iivo Niskasen mainitsemiselta, mutta ennen Niskasta sprinttitykki Kläbo nosti esiin Ristomatti Hakolan. Hakola on väläytellyt nimenomaan sprinttitaistoissa.

– Hakola on yksi parhaista suomalaisista. Vaikutuin hänen otteistaan etenkin olympialaisissa 2018. Hänellä oli siellä suuri menestyssauma. Hakola oli siellä sprinttikarsinnan nopein ja muutenkin vahva, Kläbo muistelee.

– Minusta Hakolalla on suuri potentiaali tällä hetkellä, norjalainen jatkaa.

Ristomatti Hakolalla on Johannes Hösflot Kläbon mielestä oivat edellytykset menestyä.

Uskotko, että Hakola voittaa jotain lähitulevaisuudessa?

– Ainakin toivon sitä. Olisi kiva nähdä, että suomalainen sprintteri voittaisi henkilökohtaisella matkalla tai pääsisi ainakin palkintopallille.

– Teillä on Iivo, mutta hän ei varmaankaan ole paras sprintterinne. Se on kuitenkin sanottava, että hän on parantanut taitojaan etenkin vapaalla hiihtotavalla, Kläbo tuumi.

Norjalaistähti mainitsi, että hän pyrkii ylipäätään seuramaan tarkalla silmällä muiden maiden hiihtäjiä.

– Minusta on tärkeää, että olisimme tietyllä tapaa yhtä isoa hiihtoperhettä.

– Joskus on vähän hässäkkää, kun kaikki yrittävät voittaa ja menestyä. Se on sisäänrakennettu meidänkin lajiimme, mutta sanoisin, että tunnen henkilökohtaisesti monia eri maiden urheilijoita.