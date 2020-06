Therese Johaugin käsittämätön soolojuoksu hurmasi asiantuntijat – hiihtotähdeltä tiukka vastaus huhuille: ”Oletko hullu?”

Norjalainen hiihtotähti näyttää hallitsevan kestävyysurheilumaailmaa likipitäen vuoden ympäri.

Norjalainen maastohiihdon supertähti Therese Johaug juoksi torstaina Oslon Bislettillä maailman tämän hetken kärkiajan 10 000 metrillä.

Aika 31.40,67 syntyi soolojuoksulla, jossa Johaug käytti apunaan kiisteltyä valojänistä. Samalla hän otti nimiinsä Norjan historian neljänneksi nopeimman ajan kymppitonnilla.

Kiisteltyä tai ei, Johaugin, 31, suoritus hurmasi pohjoismaalaista urheilukansaa.

Jopa sen verran, että spekulointi norjalaisen pääsystä ensi vuoden Tokion olympialaisiin nostettiin tiskiin.

– Ei, ei, ei – oletko hullu? Minulla ei ole mitään tekemistä olympialaisten kanssa. En ole suunnitellut sitä lainkaan, Johaug painotti VG:lle.

Samaan hengenvetoon, mutta hieman epäröiden, Johaug myös tyrmäsi puheet 2022 talvikisoista ja niitä seuraavista kesän yleisurheilun MM-kisoista.

– Minulla ei ole saumaa. Olen yksinkertaisesti liian vanha. Olen tulossa vanhaksi. Se on hauskaa, ja on tosi kiva tehdä jotain erilaista. Mutta herranjestas, sen kanssa minulla ei ole mitään tekemistä.

Johaugin tavoitteena oli kuitenkin alittaa viime syksyn Dohan MM-kisojen tulosraja kymppitonnilla, 31.50.

Viime vuonna Johaug voitti Norjan mestaruuden samalla matkalla ajalla 32.20,86. Tämä olisi oikeuttanut tämän vuoden EM-kisoihin, mutta kisat peruttiin koronapandemian vuoksi.

– Minulla oli haave alittaa MM-raja. Luulen että se oli päässyt hieman päähäni, mutta koetin kyllä valmistautua. Tein neljä ratasessiota. Puhuin itseäni maan pinnalle ennen kisaa. Mutta Karsten (Johaugin veli ja treenikaveri) uskoi raudanlujaa että tekisin sen, Johaug kommentoi Norjan yleisradio NRK:lle Aftonbladetin mukaan.

Johaug sai käyttää Bislettillä valojänistä apunaan.

Urheilijan torstainen yksinjuoksu itsessään ei toki kelpaisi olympianäytöksi. Pohjoismaalaismedioissa kuitenkin herkuteltiin Johaugin poikkeuksellisilla ominaisuuksilla.

– Vain harvoilla maailmassa on Johaugin kaltainen keuhko- ja sydänkapasiteetti. Hänellä ei ole varsinaista oikeaa juoksutekniikkaa, mutta hänellä on uskomaton draivi ja hän on kevyt askeleeltaan, Ruotsin yleisradion SVT:n asiantuntija Kajsa Bergqvist hehkutti Expressenin mukaan.

– Hän osoittaa, että hänellä olisi tekemistä MM-tasolla. Hän osoittaa suurta kapasiteettia. Hän on loistava puskemaan itseään. Se demonstroi Johaugin vahvuutta. Hän lähestyy Norjan parhainta, NRK:n asiantuntija Jann Post kommentoi VG:n mukaan.

– Hän on yksi kovimmista kestävyysurheilijoista, joka meillä on koskaan ollut naisten puolelta, ellei jopa kovin, totesi taas 800 metrin olympiavoittaja Vebjørn Rodal.

Pelkkä norjalaistähden mukanaolo yleisurheilukisoissa ei itsessään nostanut kuohua Johaugin ympärille. Hän oli samalla ensimmäinen Bislett-stadionille kutsuttu urheilija, joka on kärynnyt urallaan dopingista.

Hän jäi kiinni vuonna 2016 ja sai 13 kuukauden kilpailukiellon, jota Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS kuitenkin pidensi elokuussa 2017 18 kuukauteen.

Maastohiihdon maailmancupia vuosia hallinnut urheilija on voittanut urallaan 10 MM-kultaa ja yhden olympiakullan.