Johannes Kläbo on 23-vuotiaana voittanut jo kolme olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta.

Johannes Hösflot Kläbo hiihtää uusitulla Olympiastadionilla ensi talvena.

Ensi talvena järjestettävä maastohiihdon Helsinki Ski Weeks -tapahtumakokonaisuus saa nimekkään vetonaulan. Remontoidulla Olympiastadionilla 26. tammikuuta hiihdettävää maailmancup-tasoista sprinttikilpailua tähdittää Norjan Johannes Hösflot Kläbo.

Maastohiihdon miesten viime vuosien ykköstähti Kläbo on 23-vuotiaana ehtinyt urallaan voittaa kolme olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta. Hänet tunnetaan erityisesti Norjassa urheilijana, joka haluaa aktiivisesti kehittää hiihtoa lajina ja liikuntamuotona.

Kläbo näkee Helsinki Ski Weeksin lajinsa suunnannäyttäjänä.

– On tärkeää kehittää maastohiihtoa, jotta laji on vetovoimainen myös tulevaisuudessa. Lajista täytyy tehdä houkutteleva nuorille ja kasvattaa hiihdon kansainvälistä kiinnostusta. Helsinki Ski Weeksin visio ja konsepti on mahtava uudenlainen lähestymistapa hiihtoon, Kläbo linjaa Hiihtoliiton tiedotteessa.

Olympiastadionilla kutsukisana käytävän sprintin hiihtoreitti eroaa Kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n maailmancupin ratkaisuista, sillä esimerkiksi korkeuseroa ja vaativuutta ei ole luvassa perinteiseen tyyliin. Maailmancupin sprintin kokonaiscupin neljä kertaa peräkkäin voittanut Kläbo ei näe uudenlaista reittiä ongelmana.

– Mielestäni tarvitsemme lisää sprinttikisoja, jotka tarjoavat hyvän shown ja mahdollistavat myös uusien voittajien läpilyönnin. Stadionsprintti tuo meille urheilijoille taas uudenlaisia haasteita, se on siistiä. Helsingin tapahtuma tarjoaa mahtavan elämyksen niin yleisölle paikan päällä kuin televisioiden ääressä. Odotan innolla Helsingissä kisaamista, Kläbo kertoo.

Maailman maastohiihtotähdistä Helsinki Ski Weeksin urheilijalähettiläisiin kuuluu Kläbon tavoin Krista Pärmäkoski.

Helsinki Ski Weeks on yli kuukauden kestävä hiihtourheilun ja -liikunnan tapahtumakokonaisuus. Olympiastadion on sprinttitapahtuman jälkeen kuukauden ajan kansalaisten vapaassa hiihtokäytössä.