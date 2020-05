Iivo Niskanen kertoi iloisia uutisia

Mestarihiihtäjä Iivo Niskanen sanoo olevansa ”erittäin hyvässä tilanteessa” ensi kautta ajatellen.

Maastohiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja ja kertaalleen maailmanmestaruutta juhlinut Iivo Niskanen sanoo koronaviruspandemian tuoneen "erilaisuutta" eteenpäin tähtäävän urheilijan tilanteeseen.

Niskasella löytyy uskoa menestykseen tulevalla, Oberstdorfin MM-hiihdot sisältävällä kaudella.

– Vähän eri lailla lähtenyt harjoituskausi liikenteeseen, mutta tilanteen valossa katsoen on treenattu silti hyvin. Ja kaikki on antanut osviittaa siitä, että on erittäin hyvä tilanne aloittaa uusi kausi, Niskanen kertoi osallistuessaan perjantaina Olympiakomitean etätiedotustilaisuuteen urheilun tukirahoista.

Koronakompromissit vaikuttavat enemmänkin tulevan kauden suunnitteluun, leirityksineen ja maajoukkuekuvioineen. Niskanen tekee kuitenkin omaa työtään.

– Omia suunnitelmia on tietysti ollut helpompi väsätä, muuttuvia palasia on huomattavasti vähemmän. Oma harjoittelu on aikaisemminkin painottunut enemmän kotimaan harjoitteluun kuitenkin.

– Harvoin tietysti kaikki menee ihan täydellisesti, mutta terveys ja sitä myötä sitten onnistunut harjoittelu ovat avaintekijät. Kaikki mitä vaaditaan siihen, että pystyy vielä kehittymään ja ylläpitämään sellaista tasoa, jota menestymiseen maailman huipulla edellytetään. Kaikki asiat on tehtävä huolellisesti, totta kai, Niskanen pohti.

Viime kaudella Iivo Niskanen pyrki etenemään entistä paremmin vapaalla hiihtotavalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perjantaina julkistamien talvilajien urheilija-apurahojen saajien joukossa on tänä vuonna myös Niskanen. Vuosi sitten Niskanen ei ollut apurahoja saavien joukossa vuositulojen ylittäessä rajan. Nyt hän saa suurimman eli 20 000 euron tuen ja nauttii osaltaan myös Olympiakomitean lajeille jakamasta tuesta.

– Resursseja vaaditaan huipulla tai sen vaatimalla tasolla toimimiseen. Itsellänikin on taustalla valtavan iso tiimi tekemässä hommia, kohti arvokisojen kirkkainta mahdollista menestystä, Niskanen toteaa tuista yleisesti.

– Meillä on mahdollista tehdä huipputulosta Suomessa. Vaatii paljon päivittäistä tekemistä, mutta kyllä Pekingin olympiakisat 2022 ovat todella mielenkiintoinen projekti meille maastohiihtäjille, Niskanen päättää.