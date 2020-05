Hiihtoliitto vahvistaa – uusi huoltopäällikkö tulee Ruotsin maajoukkueesta: ”Saimme ilahduttavan paljon hakemuksia”

Martin Norrgård valittiin Suomen uudeksi huoltopäälliköksi.

Hiihtoliitto vahvisti torstaina nimittäneensä maastohiihtomaajoukkueen huoltopäälliköksi Martin Norrgårdin.

Vaasalainen Norrgård aloittaa työssään lokakuun alussa. Hänen sopimuksensa jatkuu Pekingin olympialaisiin 2022 asti. Vuoden 2023 arvokisat on kirjattu sopimukseen optiolla.

– Saimme ilahduttavan paljon hakemuksia huoltopäällikön pestiin ja huollon eri tehtäviin. Hakijoita leimasi kova kokemus niin huollon kuin myös kilpailemisen puolelta - testaus on iso osa työtä, missä tarvitaan myös kovaa kuntoa, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoo tiedotteessa.

Liitto kertoi, että avoimiin paikkoihin tuli 34 hakemusta.

Norrgård on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hänellä on myös ammattivalmentajan tutkinto ja kymmenen vuoden kokemus suksihuollosta. Vaasalainen on toiminut Japanin, Britannian ja Ruotsin maajoukkueissa.

– Tuntuu hienolta olla osa Suomen hiihtomaajoukkuetta. Tehtävä tulee olemaan vaativa ja haastava, mutta odotan innolla pääseväni työn pariin. Huoltorekkaan tulee joukko taitavia ja kokeneita huoltomiehiä. Tavoitteeni on luoda hyvä työympäristö ja tiimini tärkein tehtävä on auttaa hiihtäjiä yltämään täyteen potentiaaliinsa, Norrgård sanoo.

Hänen lisäkseen huoltoryhmään valittiin tuoreena nimenä Heikki Alakärppä. Tehtävissään jatkavat virolaiset Are Mets ja Raul Seema sekä kuhmolainen Petri Koivisto.

Hiihtoliitto kertoi myös, että huoltotiimiä täydennetään vielä lähiaikoina.