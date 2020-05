Suomen hiihtomaajoukkue nappaamassa avainhenkilön Ruotsista

Ruotsin maajoukkueessa erittäin pidetty Martin Norrgård on nousemassa Suomen uudeksi huoltopäälliköksi.

Kun Suomen hiihtoliitto on tämän kevään aikana saanut valittua eri lajien maajoukkueet ja näiden valmentajat, auki on ollut enää maastohiihdon huoltopäällikön tärkeä valinta.

Pestiä kaksi vuotta hoitanut Aki Hukka ei hakenut jatkoa. Kaudet eivät kaikkien urheilijoiden ja huoltomiesten mielestä sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla sen paremmin urheilullisten kohokohtien kuin viestinnän näkökulmasta.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan huoltopäällikön pestiin on noussut ylivoimaiseksi ykkösehdokkaaksi nuori, vuonna 1987 syntynyt Martin Norrgård. Hänen valintaansa pidetään käytännössä varmana.

– Olen jutellut Hiihtoliiton kanssa, myönsi Norrgård perjantaina, mutta ei halunnut avautua työkuvioistaan enempää.

Suomenruotsalainen

Suomenruotsalainen, Paraisilta kotoisin oleva Norrgård kilpaili aktiivihiihtäjänä korkeimmillaan Skandinavia-cupissa ja osallistui SM-kisoihin vielä 2014. Hän työskenteli viime kauden varsinkin naisten hiihdossa erinomaisesti menestyvän Ruotsin huoltotiimissä, jossa oli erittäin pidetty ja arvostettu.

– Martinilla on loistavat kommunikaatiotaidot. Hän on myös kansainvälinen tyyppi, jolla on erinomaiset kontaktit väline- ja materiaalivalmistajiin, kehuu Norrgårdin entinen esimies, Ruotsin maajoukkueessa viime kaudella huoltopäällikön työtä hoitanut Anders Niemi.

Norrgård on työskennellyt myös mm. ruotsalaisen voidevalmistajan SkiGon sekä urheiluvälinevalmistaja OneWayn palveluksessa.

Entinen huippusprintteri Toni Ketelä on hakenut huoltoryhmään töihin.

Hiihtoliittoon tuli 34 hakemusta suksihuollon tehtäviin, näistä puolenkymmentä juuri huoltopäällikön työhön. Toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen ei halunnut perjantaina kommentoida asiaa nimillä, vaan lupasi tiedotteen ensi viikolla. On kuitenkin julkinen salaisuus, että viime kaudella ajoittaista tyytymättömyyttään huoltoon jopa julkisesti ilmaissut toiminnanjohtaja haluaa rakentaa suksirekalle kokonaan uudenlaista toimintakulttuuria.

Vaihtuvuus viime kauden miehistöön tulee olemaan melko merkittävä.

Viime kauden lopulla Ilta-Sanomat nosti esille aktiivien huolen siitä, ettei suksihuollon työntekijöistä ole saanut riittävästi apua suksitesteihin varsinkaan kisavauhdeissa, kun miehistöön ei ole kuulunut äskettäin lopettaneita kovan tason kilpahiihtäjiä. Tähän voi olla luvassa urheilijoiden kannalta myönteistä muutosta.

Kaksi ex-hiihtäjää

Parhaimmillaan maailmancupiakin hiihtänyt, nuorten MM-edustaja ja viestin moninkertainen Suomen mestari Mikko Koutaniemi, 34, on hakenut työtä huoltoryhmästä. Samoin on toiminut entinen huippusprintteri, maailmancupissa palkintopallillekin noussut kaksinkertainen MM-edustaja Toni Ketelä, 32.

Kumpikin myönsi Ilta-Sanomille laittaneensa hakemuksen, mutta kumpikaan ei muiden töiden, opintojen tai perhesyiden takia pysty sitoutumaan kuin ns. keikkamieheksi. Koko kautta he eivät pystyisi olemaan maajoukkueen matkassa.