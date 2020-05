Hiihtokulisseissa kuohuu taas – onko ensi kausi huijarien villi länsi? Suomen päävalmentaja: ”Houkuttelee varmasti käyttämään”

Fluorivoidekiellosta käydään kovaa vääntöä. Kohusääntö on johtanut jo oikeustoimiin.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ilmoitti talvella, että ensi kaudesta 2020–21 alkaen fluorivoiteet on kielletty.

Taustalla on EU:n linjaus kieltää terveydelle ja ympäristölle haitallisten, tietynlaisten fluorivoiteiden käyttö ja myynti sen alueella heinäkuusta lähtien.

Aivan mistä tahansa pikkupäätöksestä ei hiihdon kohdalla ole kyse. Fluorivoiteet ovat olleet tiiviisti käytössä huippuhiihdossa 1980-luvun lopulta asti, eikä muunlaisilla ”tärpäteillä” ole sen koommin menestystä niitetty.

– Se on ollut ainoa voide, jolla on pärjätty. Se on ollut niin ylivoimainen. Sitä on käytetty käytännössä koko ajan 80-luvun lopulta asti, sanoo Suomen hiihtomaajoukkueen tuore päävalmentaja Teemu Pasanen.

Ongelmalliseksi pika-aikataululla käyttöön otettavan fluorivoidekiellon tekee se, ettei kyseisten ihmeaineiden käyttöön ole tiettävästi olemassa vielä toimivaa testausmenetelmää.

FISin kilpailupäällikkö Pierre Mignerey tosin vakuutti hiljattain ruotsalaislehti Expressenille, että keino fluorivoidetestaukseen on keksitty. Ranskalaisen mukaan menetelmää kehittää saksalainen yritys, mutta hän on asiasta vielä vaitonainen ja kertoo, ettei ole vielä itsekään päässyt todistamaan testausmenetelmän toimintaa.

Pasanen on kuunnellut FISin raportteja fluorivoidetestauksen kehitteillä olosta muttei ole itsekään sen enempää tietoinen menetelmästä.

Vaarana on, että hiihtomaailmaan syntyy ensi kaudella fluorivoidehuijareiden villi länsi.

Myös Pasanen on huolissaan.

– Jos se kielto tulee, testin pitää olla aukoton ja ja niin pitkälle kehitetty, että se oikeasti toimii. Sillä pitää pystyä vahtimaan, että kaikki toimivat säännön mukaan ja peli pysyy reiluna.

Fluorivoiteista voi muodostua uusi ”hiihtodoping”.

– Tietysti se on vaarana. Tietyillä keleillä fluorivoiteesta on niin merkittävä etu, että se houkuttelee varmasti käyttämään.

– Jos testiä ei saada kehitettyä kunnolliseksi, silloin pitää mielestäni odottaa niin kauan, että testimenetelmä saadaan luotettavaksi.

Fluorivoiteet ovat liu’uttaneet maailmanhuippujen suksia vuosikymmenten ajan.

FISin lopullista päätöstä fluorivoidekiellosta odotetaan ensi viikolla, kun liitto kokoustaa paljon porua aiheuttaneen asian tiimoilta.

Fluorivoiteet ovat olleet voiteista kalleimpia. Voidevalmistajat eivät ole purematta nielleet kohupäätöstä niiden totaalikieltämisestä. Yle esimerkiksi uutisoi hiljattain italialaisen Maplusin haastaneen FISin oikeuteen. Voideyhtiö hakee 10 miljoonan euron vahingonkorvauksia.

Jos kielto pysyy voimassa, ensi kaudesta alkaen myös maailmancupissa nähdään merkittäviä muutoksia.

Voidevalmistajat ovat kehittäneet kuumeisesti fluorittomia voiteita, mutta myrkkypulverien tasolle on vielä matkaa.

– Jos ne nyt kielletään, iso muutos tulee siinä, että vauhdit hiihdossa tietyillä keleillä hidastuvat, kun sukset eivät luista niin hyvin. Palataan siinä mielessä taaksepäin.

Aiemmin fluorivoiteilla on pystytty tasaamaan suksien välistä eroa. Jatkossa hajonta hyvän ja huonon suksivalinnan välillä kasvaa.

– Tähänkin asti on toki ollut iso merkitys, että osataan löytää oikean profiilin suksi tiettyyn keliin. Nyt oletusajatuksena on, ettei voiteella pystytä niin paljon tasoittamaan eroa, jolloin suksen valinnan merkitys korostuu entisestään.

– Mutta vielä on kuitenkin vaikea sanoa, koska ei ole oikein kokemusta, eikä olla päästy testaamaan.

Suomen hiihtomaajoukkueen huoltoryhmän ympärillä on myrskynnyt viime vuosina. Urheilijat ovat ilmaisseet julkisuudessa toistuvasti tyytymättömyyttään huoltoon, eikä huoltoporukkakaan ole jäänyt taistossa sanattomaksi.

Huoltopäällikkö Aki Hukalle riitti, ja hän lähti lätkimään tänä keväänä. Uutta huoltopomoa ei ole vielä löydetty.

Kahden viime kauden ajan huoltopäällikkönä työskennellyt Aki Hukka (vas.) jätti pestinsä viime kauden jälkeen.

Päävalmentaja Pasanen kertoo, että hakijoita huoltopäällikön pestiin oli ”ihan mukavasti”. Mukana on myös ulkomaalaisia ehdokkaita.

– Hakuaika loppui sunnuntaina, ja nyt käymme juuri keskusteluja, Pasanen kertoo.

Päätös uudesta huoltopäälliköstä tulee todennäköisesti ensi viikolla.