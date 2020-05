Uusitun Olympiastadionin hiihtotapahtuma paljastui miljoonan euron älynväläykseksi – ”Kiinnostus on räjähdysmäistä”

Helsinki Ski Weeksin suosio kertoo, että yrityselämä ei sumuisesta näkymästä huolimatta ole menettänyt kiinnostustaan urheiluun.

Lomautuksia. Palkkaleikkauksia. Irtisanomisia. Peruutettuja ja siirrettyjä kisoja ja muita tapahtumia. Katsojakapasiteetin rajoituksia. Tulorahoituksen romahduksia. Konkurssiuhkia. Sponsorineuvottelujen venymisiä tai katkeamisia.

Kaikkea tätä koronapandemia on merkinnyt urheilun taloudelle, eikä rajuja sopeutus- ja säästötoimia läpikäyvä Hiihtoliitto ole poikkeus.

Mutta samaan aikaan Hiihtoliitosta kuuluu uutisia, joita erittäin kriittisessä tilanteessa voidaan pitää suorastaan valon majakkana koko suomalaiselle urheiluliikkeelle.

Hiihtoliitto lanseerasi maaliskuun lopussa, koronakriisin jo alettua, uuden Helsinki Ski Weeks -tapahtuman, jonka keskusnäyttämö ensi tammi–helmikuussa on remontoitu Olympiastadion.

Kohokohta on 26. tammikuuta järjestettävä sprinttihiihtokilpailu, johon tarkoitus on houkutella koko kansainvälinen kärkikaarti.

– Jo nyt voi sanoa, että tapahtuman kumppanuusmyynti nousee erittäin todennäköisesti miljoonaluokkaan. Hiihtoliitossa toivomme, että tämä rohkaisee kaikkea suomalaisen urheilun varainhankintaa vaikean kriisin keskellä. Yritysten kiinnostus urheiluun ei ole missään nimessä kadonnut, kertoo Hiihtoliiton kaupallinen johtaja ja Nordic Ski Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Töykkä.

Hän markkinoi Helsinki Ski Weekiä liiton uuden kumppanin, markkinointiosakeyhtiö i2:n kanssa.

Töykkä lupaa tarkempia lukuja noin kuukauden mittaisen teematapahtuman myynnin edistymisestä kesäkuussa, mutta jo naulatuista sopimuksista ja käynnissä olevista neuvotteluista hän on voinut tehdä johtopäätöksiä.

– Käynnissä on kymmeniä neuvotteluja. Kiinnostus on räjähdysmäistä, ja sitä tosiaan korostaa, että olemme käytännössä tehneet koko myyntityön koronakriisin aikana. Tämän hetken markkinassa kyse on aikamoisesta poikkeustapauksesta, Töykkä sanoo.

Hänen mukaansa tapahtuma etenee huimassa myötäisessä myös siksi, että tärkeistä yhteistyökumppaneista Helsingin kaupunki ja Stadion-säätiö ovat lähteneet ”huikealla asenteella” mukaan.

Töykkä toivoo Helsinki Ski Weeksin menekin valavan uskoa koko urheilukenttään, jossa liittojen ja seurojen perusmyynti eli esimerkiksi joukkueiden sponsorinäkyvyyden kauppaaminen on tällä hetkellä haasteellisempaa kuin aikoihin.

– Senkin takia urheilun olisi nyt tärkeää keksiä uusia tapoja saada yritykset kiinnostumaan, koska perinteinen tapa myydä saa yritysten tilanteen takia luonnollisesti nyt iskuja. Yrityksiä ei voi siitä moittia, Töykkä sanoo.

Kaupallinen johtaja iloitsee erityisesti siitä, että neuvottelupöydän toisella puolella istuu myös paljon tahoja, jotka eivät aiemmin ainakaan suomalaisesta hiihtourheilusta ole hakeneet näkyvyyttä.

– Tähän vaikuttaa usea asia. Uudistettu Olympiastadion on vetovoimainen, mutta niin on konseptimmekin, joka sisältää huippu-urheilua, huippuviihdettä, kansan liikuttamista, lastentapahtumia, Oberstdorfin MM-kisakatsomon ja ties mitä. Ja tietysti erittäin Ylen tv-toteutuksen.

– Ja kyllä yritykset ovat varmasti huomanneet, millainen hiihdon tv-suosio on. Tai sen, että lajia harrastaa 700 000 suomalaista.

Olympiastadionille ja ympäristöön rakennettava sprinttilatu jää kuukaudeksi kaupunkilaisten käyttöön. Stadionilla on järjestetty hiihtotapahtuma aiemmin vain kerran, 1981.

Töykkä tekee parhaillaan urheilijasopimuksia kutsupohjaiseen sprinttikilpailuun, Helsinki Stadium Sprintiin. Urheilijabudjetti on reilusti yli 100 000 euroa. Maailman parhaat hiihtäjät ovat tuohon aikaan Suomessa, sillä kutsukilpailua edeltävänä viikonloppuna kilpaillaan Salpausselän maailmancup.

– Urheilijabudjetista noin 80 000 euroa on palkintorahaa, koska jaamme sitä kuin kyse olisi maailmancupin osakilpailusta. Loppu on starttirahaa.

Olympiastadionin talvitapahtumista tähän asti kuuluisin on jalkapallo-ottelu Lahden Kuusysi–Steaua Bukarest, jossa maaliskuussa 1986 oli panoksena Mestarien liigan edeltäjän Euroopan cupin välieräpaikka.

Hiihtoliiton tavoite on, että Olympiastadionin teematapahtumissa kävisi kuukauden aikana yli 150 000 ihmistä.

Hiihtoliitto kaavaili vuonna 2016 mahdollisuutta järjestää Lahden vuoden 2017 MM-kisojen sprintti Olympiastadionin ympäristössä. Projekti kariutui, kun areenan remontti alkoi 2016.

– Silloin tehty työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan, vaan dokumenteista oli iso hyöty tämän tapahtuman suunnittelussa.