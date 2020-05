Mona-Liisa Nousiainen esitti Laura Arffmanille koskettavan pyynnön ennen kuolemaansa – ”Tuntui kauhean pahalta, että jos hän vain häviää”

Laura Arffman vei loppuun kirjaprojektin, jonka hän aloitti syöpään kuolleen ystävänsä Mona-Liisa Nousiaisen kanssa.

– Tunteita laidasta laitaan.

Näin urheilutoimittaja Laura Arffman kuvailee loppusuoralla olevaa kirjoitusprosessia, jonka lopputuloksena on ex-maastohiihtäjä ja myös muusikkona muistettavan Mona-Liisa Nousiaisen (o.s. Malvalehto) elämäkerta.

Nousiainen kuoli viime vuoden heinäkuussa vatsasyöpään 36-vuotiaana.

Arffmanin kirjoittama Mona-Liisa – Urheilija, muusikko, ihminen (Gummerus) julkaistaan lokakuussa. Kirjailija kertoi elämäkerrasta tiistaina Gummeruksen tiedotustilaisuudessa ja myöhemmin Ilta-Sanomien puhelinhaastattelussa.

– On tässä (kirjoitusprosessissa) ollut niitä vaikeita hetkiä. Etenkin, kun tämä projekti alkoi silloin, kun Mona-Liisa oli elossa. Totta kai on ollut vaikeaa käydä läpi hänen nauhojaan ja sanomisiaan. Mutta pitää sanoa, että on ollut myös tosi hienoja ja iloisia hetkiä muistella minun ja Mona-Liisan kohtaamisia, Arffman sanoi IS:lle.

Ennen kuolemaansa Nousiainen oli pyytänyt Arffmania kirjoittamaan kanssaan kirjan. Hiihtopiireissä tutustuneet toimittaja ja ex-hiihtäjä olivat hyviä ystäviä.

– Koko projekti lähti siinä kohtaa, kun oli selvää että Mona-Liisan (syöpä)hoidot lopetetaan. Minulle tuli sellainen olo, että ei Mona-Liisan kaltainen supernainen voi vain kadota maan päältä, Arffman kertoi.

Arffman ehdotti Nousiaiselle, että mitä jos hän ottaisi talteen tämän ajatuksia. Siinä vaiheessa Arffmanilla ei kuitenkaan vielä ollut visiota siitä, mitä hän tekisi keräämällään materiaalilla.

– Tuntui kauhean pahalta, että jos hän vain häviää. Mona-Liisan suunnalta tuli sitten ajatus, että miltä kirja kuulostaisi.

Mona-Liisa Nousianen (o.s. Malvalehto) muistetaan hiihtouran ohella harmonikansoittajana. Kuva vuodelta 2013.

Elämäkerrassa käsitellään Nousiaisen julkisten urien, urheilun ja musiikin, ohella muun muassa äitiyttä. Kaksikko ehti aloittaa kirjaprojektin yhdessä.

– Me pääsimme alkuun. Ehdimme käsitellä tiettyjä teemoja tarkemmin kuin toisia. Mutta olen kyllä tarvinnut muitakin haastatteluja ja tehnyt paljon taustatyötä, Arffman sanoi ja kertoi haastatelleensa kirjaa varten ison joukon ihmisiä Nousiaisen elämän varrelta: läheisiä, lapsuuden ystäviä, valmentajia...

Se, että elämäkerralle on siunaus sen kohteena olevalta, poisnukkuneelta ystävältä on Arffmanille tärkeää.

– Se on ihan oleellinen osa tätä. Se, että sieltä suunnalta tulee luottamus. Tuntuu, että voin tehdä tämän rauhallisin mielin loppuun.

Nousiainen menehtyi 29. heinäkuuta 2019. Pidetyn hiihtäjän kuolema tuli monelle shokkina, sillä vakavasta sairaudesta tiesi vain lähipiiri. Arffman muistaa ystävänsä rehellisenä ja aitona ihmisenä.

– Mun mielestä Mona-Liisan kaunein piirre oli se, että hänen kanssaan ei koskaan tarvinnut arvailla, että ajatteleekohan hän nyt oikeasti noin tai onko hän oikeasti tuota mieltä. Mona-Liisa oli tasan tarkkaan sitä, mitä Mona-Liisa oli. Hän oli hyvin aito ja hyvin rehellinen itselleen ja ympäristölleen.

Ylen urheilulähetyksistä ja Urheiluruudusta tuttu Arffman, 34, on parhaillaan äitiyslomalla. Arffmanin ja tämän puolison, ex-maajoukkuehiihtäjä Anssi Pentsisen esikoistytär syntyi viime marraskuussa.

Kun Nousiainen ehdotti kirjaprojektia, Arffmanin raskaus oli puolivälissä.

– Siinä oli monta asiaa päällekkäin, mutta en päässyt siitä ajatuksesta (kirjan tekemisestä) eroon. Se piti minun mielestä tehdä, Arffman kertoi.