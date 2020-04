Norjalaisten hiihtorahat loppu? Therese Johaug ja muut tähdet eivät ole vieläkään saaneet palkintopottejaan

Maaliskuisten Holmenkollenin kilpailujen palkintorahat ovat vielä maksamatta.

Maastohiihdon maailmancupin kausi ehdittiin viedä lähes kokonaan loppuun ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa urheilun massaperumista. Vain kauden lopun kilpailut Kanadassa ja Yhdysvalloissa jäivät käymättä.

Silti talousasiat painavat hiihtomaailmassa raskaasti. Norjassa Holmenkollenin klassikkokilpailujen järjestäjät painivat talousvaikeuksien kanssa, sillä kilpailut jouduttiin käymään ilman katsojia. Vaikka ihmisiä hiipi salaa hurraamaan, lipputuloja ei tullut.

50 kilometrin kilpailun kärkikolmikko Aleksandr Bolshunov, Simen Hegstad Krüger ja Emil Iversen vahvistivat Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että Holmenkollenin järjestäjät eivät ole maksaneet palkintorahojaan.

– En ole saanut palkintorahoja Holmenkollenilta vielä. Toivottavasti (Norjan kulttuuriministeri) Abid Raja käyttää luottokorttiaan pian, Iversen vitsaili NRK:lle.

Esimerkiksi voittajalle Bolshunoville olisi tiedossa noin 9 500 euron palkintoraha, kakkoselle ja kolmoselle portaittain hieman pienemmät. Sama olisi kuulunut naisten kilpailun Frida Karlssonille. Therese Johaug ja Ebba Andersson täydensivät naisten kärkikolmikon.

Iversen viittasi Rajan lupaukseen, jonka mukaan Norjan valtio tukee urheilua ja harrastustoimintaa noin 60 miljoonalla eurolla.

Yhdistetyn kilpailussa kolmanneksi tullut Ilkka Herola kertoi Helsingin Sanomille, ettei hänkään ole saanut palkintorahojaan – noin 3 800 euroa.

– Aikataulua maksuille ei ole annettu, mutta sanoivat, että pyrkivät mahdollisimman pian. Varmasti aikanaan saadaan. Poikkeustilanteessa pitää olla joustoa itselläkin, Herola sanoi HS:lle.

Holmenkollenin tapahtumajärjestäjän toimitusjohtaja Kristin Vestgren Säteröy kertoi NRK:lle, että järjestäjä on täysin vastuussa palkintorahojen maksamisesta. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ei kuulu kuvioon lainkaan.

Kaikkiaan Holmenkollenin kisojen hiihtäminen tyhjille katsomoille ja ampumahiihdon maailmancupin finaalitapahtuman peruminen aiheuttivat noin 1,3 miljoonan euron tappiot, kertoo Finansavisen. Norjan hiihtoliitto omistaa tapahtumaorganisaation.

– Meidän nykytilanteessa johdon on toimittava. Meidän on ensin luotava pelastussuunnitelma ja sitten maksettava velkojillemme. Maksun on odotettava, kunnes saamme tilanteen haltuun, Säteröy sanoi.

Norjan hiihtoliitto vahvisti NRK:lle, että he aikovat hakea valtion tukea tappioiden paikkaamiseksi.

Artikkelia on korjattu kello 20.38. Johaug ei voittanut Holmenkollenin kisaa.