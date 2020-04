Therese Johaug on kiukkuinen maanmiehilleen ja -naisilleen piittaamattomuudesta koronarajoituksia kohtaan.

Norjan maastohiihdon supertähti Therese Johaug joutuu kärvistelemään sisällä aivan kuten me kaikki muutkin, poikkeuksena kenties ruotsalaiset. Norjassa koronakuri on tiukkaa, tai siihen valtiovalta ainakin pyrkii.

Jo maaliskuussa Dagbladet hämmästeli, miten lepsusti osa norjalaisista suhtautui valtiovallan koronakäskyihin. Julkisilla paikoilla käytiin yhä treenaamassa, eikä monilla ollut edes hansikkaista tietoakaan.

Kolme viikkoa myöhemmin moni toimii yhä samalla tavalla. Dagbladetin mukaan yhteistoiminta jatkuu yhä hämmästyttävän tiiviisti. Maailman paras maastohiihtäjä otti asiaan tiukasti kantaa.

– Ihmisten on mentävä itseensä ja noudatettava viranomaisten käskyjä! Kaikkien on herättävä tähän mukaan mahdollisimman nopeasti. Tässä on kyse koko yhteisöstämme eikä siitä, mitä ihmiset itse tahtovat, Johaug jyrisi Dagbladetille.

Parasta olisi, jos väki ulkoilisi vain pakollisilla asioilla kuten kaupassa käydäkseen. Johaug, kuten kaikki muutkin, kokevat tuskaa siitä, kun perhettä ei voi tavata tai ystäviä nähdä. Mutta nyt eletään poikkeuksellisia aikoja.

– Tämä on kaikille vaikeaa. On kivuliasta, ettei perheen tai ystävien kanssa voi tapailla, ei voi mennä töihin tai tehdä normaaleja arkiaskareita. On vain kestettävä tilanne. Lopulta se koituu meidän kaikkien eduksi.

Johaug painotti, että nyt on aika kuunnella viranomaisia ja miettiä, mitä jokainen voisi itse tehdä asian eteen. Elämä jatkuu taas pandemian jälkeen. Johaug itse pystyy harjoittelemaan kotona ja pyöräilemään. Kausi päättyi jo, joten maastohiihtoväki ei kärsi karanteenista samalla tavalla kuin moni muu urheilija.

– Nyt on tärkeintä saada pandemia kuriin, jotta voimme palata normaalielämään mahdollisimman pian.

Viime kaudella Johaug voitti lähes kaikki maailmancupin kilpailut, mihin hän osallistui ja samalla maastohiihdon maailmancupin. Arvokisoja ei viime kaudella käyty.