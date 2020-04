Leena Nurmi, 26, kertoo saaneensa koronatartunnan Vuokatin hiihtobileissä – kertoo nyt kohtalokkaasta illasta

Nurmen mukaan hänen lisäkseen ainakin viisi muuta hiihtäjää sai koronavirustartunnan maaliskuisen illanvieton seurauksena.

– Mietimme kavereiden kanssa, uskallammeko lähteä ihmisten ilmoille, mutta päätimme sitten lähteä. Väärässähän me oltiin.

Näin hiihtäjä Leena Nurmi kertaa Ilta-Sanomille tekemäänsä kohtalokasta päätöstään osallistua otsikoihin nousseeseen illanviettoon lauantaina 14. maaliskuuta.

Paikkakunnalla oli tarkoitus järjestää Vuokatti-hiihto, johon oli ilmoittautunut 1 500 hiihdon ystävää.

Suomen hallitus kielsi yli 500 ihmisen massatapahtumat torstaina 12. maaliskuuta ja Vuokatti-hiihto peruttiin samana päivänä.

Suuri osa osallistuja oli kuitenkin ehtinyt jo saapua nuorten maajoukkue- ja akatemiahiihtäjien keskukseen Vuokattiin.

Ja moni heistä lähti viettämään iltaa paikkakunnan ravintoloihin.

Tapahtuneessa ei ollut siinä maailman vaiheessa vielä mitään ihmeellistä, sillä baarit ja ravintolat olivat auki, ja ihmiset viettivät lauantai-iltaa täysin normaalisti eri puolella Suomea.

– Tiesimme, että loppukausi luultavasti peruttaisiin ja päätimme tavata hiihtäjien kesken ja juhlistaa kauden loppumista, Nurmi muistelee.

Hän painottaa, että hiihtäjien järjestämä illanvietto oli omaehtoinen ja vapaamuotoinen eikä sillä ollut sinällään mitään tekemistä itse Vuokatti-hiihdon kanssa.

Illan seuraukset olivat kuitenkin vakavat.

Vuokatin tapauksessa ratkaiseva ero muihin samaan aikaan järjestettyihin tapahtumiin oli, että paikkakunnalle oli saapunut poikkeuksellisen paljon ihmisiä ympäri Suomea ja ulkomailta – jopa Italiasta.

Tartuntariski kasvoi kertaheitolla moninkertaiseksi. Vuokatin ravintoloista saattoi muodostua tuona viikonloppuna koronaviruksen sulatusuuni.

– Olihan silloin aika mittava määrä väkeä liikkeellä ja melkein kaikki olivat samassa tilassa. Hiihto- ja urheiluihmisiä oli ulkona perusiltaa huomattavasti enemmän, Lempäälän kisaa edustava Nurmi sanoo.

Koronapelko ei ollut levinnyt vielä maaliskuun puolivälissä niin laajalle, että illanviettoon osallistuneet hiihtäjät olisivat kokeneet ottavansa erityistä riskiä.

– Jotenkin ajattelin, että mahdollisuus saada tartunta on pieni, kunhan käytän maalaisjärkeä ja noudatan perushygieniaa niin kuin teinkin, hän muistelee kuukauden takaisia tapahtumia.

Ilta sujui rauhallisesti eikä hiljalleen Suomeenkin rantautunut virus näkynyt Nurmen mukaan mitenkään ison juhlakansan käytöksestä.

– En huomannut, että ihmiset olisivat olleet peloissaan tai mitään, vaan ihan normaalisti siellä oltiin. Porukkaa tuli ja meni.’

Nurmi voitti sprintin Suomen mestaruuden 2018 Taivalkoskella.

Moni ulkopaikkakuntalainen poistui Vuokatista sunnuntaina – autuaan tietämättömänä edellisiltana tikittäneestä koronapommista.

Nurmi, 26, jäi kotiinsa Vuokattiin ja sai ensimmäiset oireensa neljän päivää turmiollisen illanvieton jälkeen.

Oireet olivat tutut: ensin nousi kuume sitten tuli päänsärkyä ja kovaa lihassärkyä.

– Luulin sitä influenssaksi, koska pidin koronaa vielä silloin niin epätodennäköisenä.

Ääni muuttui kellossa myöhemmin.

– Kuulin viikon päästä oireiden alettua huhuja, että useampikin samoissa juhlissa ollut olisi sairastunut. Myöhemmin selvisi, että heillä oli koronatartunta, hän kertoo ja lisää tehneensä positiivisen koronatestin yhdentenätoista sairauspäivänä.

Nurmi ei ole suinkaan ainoa Vuokatissa asuva hiihtäjä, joka on saanut koronadiagnoosin. Hänen mukaansa ainakin viisi muuta samoihin juhliin osallistunutta aktiivihiihtäjää tekivät niin ikään positiivisen koronatestin.

Tähän päivään mennessä koronavirustartuntoja oli todettu Kainuussa 30 ihmisellä.

– Kyllä se on täällä päässyt leviämään tuon viikonlopun takia, se on selvä. Uskon, että tartuntojen määrä on todellisuudessa moninkertainen kolmeenkymmeneen verrattuna, koska perusterveille nuorille ihmisille ei testiä kovin helposti tehdä, kahden vuoden takainen sprintin Suomen mestari linjaa.

Ammatikseen hiihtävä Nurmi lukittautui kotiinsa heti ensimmäiset oireet saatuaan, vaikka ei tiennyt vielä silloin sairastavansa hysteriaa herättävää virusta.

Moni muu ei kuitenkaan nähnyt vastaavia varotoimenpiteitä välttämättömiksi.

– Harmittaa, että tartunnoista saatiin tietää niin myöhään. Juhlissa olleet ihmiset ehtivät elää siinä välissä normaalisti ja liikkua ties missä, hän huokaisee.

Nurmi painottaa, että nuorten ja hyväkuntoisten ihmisten – myös urheilijoiden – pitäisi suhtautua koronaan vakavammin.

Jos ei itsensä, niin ainakin muiden takia.

– Haluaisin korostaa tässä yksilönvastuuta: ettei mentäisi tuolla kuntosaleilla ja tehtäisi yhteisharjoituksia vaan oltaisiin siellä karanteenissa. Urheilijoidenkin pitäisi asettaa yhteiskunnallinen vastuu hauskuuden edelle myös harjoittelussa.

Nurmi korostaa, ettei halua syytellä ketään. Hän vain on huolissaan siitä, ettei tartuntatilannetta saada rauhoitettua Vuokatissa, jos varomaton käytös jatkuu.

– En pysty todistamaan mitään, mutta mahdollisuus riskikäyttäytymiselle on tällaisessa urheiluopistoympäristössä todella korkea, hän vihjaa.