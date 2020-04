Jelena Välbe haukkuu armotta Venäjän naishiihtäjiä: ”Turisteja!”

Jelena Välbe ei säästele sanojaan. Kuva on Lahden MM-kisoista helmukuulta 2017.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajan Jelena Välben mukaan maan naishiihtäjille on luotu maailman parhaat olot, tulokset ovat jotakin ihan muuta.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on kaikkea muuta kuin tyytyväinen naisten maajoukkueen edesottamuksiin. Välbe antaa menneestä kaudesta puhtaat paperit vain maailmancupissa kolmanneksi sijoittuneelle Natalia Neprjajeville ekä parille juniorille.

Kaikki muut saavat Välbeltä armotonta huutia.

– Olen häpeissäni siitä, kuinka naishiihtäjämme Neprjajevaa lukuun ottamatta esiintyivät. On hankala sanoa, miksi näin on, sillä me tarjoamme kaikki mahdollisuudet hyvään valmistautumiseen, leirejä ei peruuteta mistään syystä ja niin edelleen, Välbe tykittää Ria Novostin haastattelussa.

– Kyse voi olla siitä, että tytöt ovat tyytyväisiä jo siitä, että pääsevät maajoukkueeseen. Ymmärrän, ettei keneltäkään voi vaatia määräänsä enempää. Mutta, sori vaan, jos jää säännöllisesti sijoille 25–60, se ei ole maajoukkuetasoisen hiihtäjän tulos. Tarjoamme maailman parhaat olot, ja tulokset ovat kuin turisteilla, Välbe jatkoi höyryämistään.

Voi vain kuvitella, millainen myrsky Suomessa nousisi, jos Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi kutsuisi naissivakoijia turisteiksi.

Välbe myös painotti, että Venäjän naisten hiihtomaajoukkueessa käy iso tuuletus kesän aikana. ”Turistit” saavat lähtöpassit maajoukkueesta.

– Maajoukkueessa on urheilijoita, joilta olen odottanut tiettyjä tuloksia, mutta kolmeen vuoteen näitä tuloksia ei ole nähty. Sen takia meidän täytyy sanoa hyvästit sellaisille urheilijoille, Välbe sanoi.