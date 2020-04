Siiri ”Äitee” Rantasesta, 95, ilmestyy vasta nyt elämäkerta – kirjoittaja: ”Toivon, että jokainen valittava nuori urheilija lukisi”

Kirjoittaja Jari Porttila kehottaa jokaista valittajaa lukemaan hiihtolegendan tarinan.

Hiihtäjälegenda Siiri ”Äitee” Rantanen, 95, kuuluu Suomen urheiluhistorian jättiläisiin, mutta kovien kansien väliin hänen huima tarinansa päätyy vasta tulevana syksynä.

Urheilutoimittaja Jari Porttilan kirjoittaman teoksen nimi on ytimekkäästi Äitee (Docendo).

Porttilan mukaan uutinen ei ehkä ole se, että Rantasesta tulee elämäkerta, vaan se, että kirja tehdään vasta tämän ehdittyä 95 vuoden ikään.

Kahdeksan mitalia

Siiri Rantanen saavutti vuosina 1952–62 yhteensä kahdeksan olympia- ja MM-mitalia.

Siiri Rantanen kuului 1956 Cortinan olympiakisoissa naistrioon, joka otti Suomen edellisen olympiakisojen viestikullan.

Hiihdettäviä matkoja oli tuolloin arvokisoissa vain murto-osa nykyisestä valikoimasta.

Vuonna 1956 hän oli Suomen voittajajoukkueessa olympiaviestissä.

Sen koommin Suomen naiset eivät ole olympiaviestiä voittaneet, vaikka naisten hiihto on kaikki vuosikymmenet ollut erittäin seurattu ja menestyksekäs urheilumuoto.

– Kyllähän se kertoo naisurheilun silloisesta arvostuksesta, ettei näistä suuruuksista tehty kirjoja silloin.

– On itse asiassa hämmästyttävää, miten uskomattoman kovat naishiihtäjät ovat varmaan useista syistä jääneet vaille elämäkertaa, Porttila ihmettelee.

Tiettävästi sellainen on aiemmin tehty vain Helena Takalosta, Marja-Liisa Kirvesniemestä, Aino-Kaisa Saarisesta ja Riitta-Liisa Roposesta.

Listasta puuttuvat esimerkiksi sellaiset suuruudet kuin Marjo Matikainen-Kallström, Marjut Rolig, Virpi Sarasvuo, Hilkka Riihivuori tai Marjatta Kajosmaa.

Rantanen lähti mielellään kirjaprojektiin, kun Porttila pyysi.

– Siiri on ikäisekseen todella skarppi. Kaikki olennaiset haastattelut on jo tehty. Hänen hienosta valokuva-arkistostaan on ollut valtava apu.

Vuonna 2017 Siiri Rantanen ihastutti Lahden MM-yleisöä tyylinäytteellään täyden pääkatsomon edessä.

Suuri ongelma on ollut aikalaisosasto. Rantasen ajan huippuhiihtäjistä on elossa tai muistelukunnossa enää ani harva. Lisäksi aikakauden tulosarkistot ovat kehnoja.

Kun 95-vuotiaasta henkilöstä tehdään kirjaa, kohteen luulisi luonnollisista syistä kiirehtivän projektia.

– Siiri ottaa siitä näkökulmasta todella rauhallisesti. Hän suunnittelee jo 100-vuotissynttäreitään, Porttila naurahtaa.

Kirjassa käydään läpi koko jo sodan aikana aikuisikään ehtineen Rantasen elämäkirjo.

– Sieltä voi jokainen nähdä, miten urheilussa on menty eteenpäin esimerkiksi tasa-arvoasioissa. Lisäksi toivon, että jokainen vaikka harjoitteluarkeaan valittava nuori urheilija lukisi ja tajuaisi, että aika hyvin tässä taitaa kuitenkin olla asiat, kertoo aiemmin neljä kirjaa tehnyt Porttila.

Maastohiihtoa sivuten hän on 2001 kirjoittanut kirjan Karpaasin käry (Otava), joka kertoi Jari Isometsän vaiheista Lahden MM-kisoissa.

Vuonna 2017 Porttilalta ilmestyi kirja Talvilajien olympiasankarit (Docendo).