Kolme norjalaista hiihti uskomattomat 516 kilometriä yhteen kyytiin – ”Onneksi olkoon typerästä ennätyksestä”

Anders Aukland hiihti yhdessä veljensä ja kollegansa kanssa hurjan 32 tunnin hiihtolenkin.

Norjassa on alkanut raju hiihtohaaste viimeisen muutaman viikon aikana. Koronaviruspandemia ei ole estänyt norjalaishiihtäjiä kisaamasta siitä, ketkä jaksavat hiihtää mahdollisimman kauan ja mahdollisimman pitkän matkan yhtäjaksoisesti.

Hiihtäjäveljekset Anders ja Jörgen Aukland päättivät kokeilla itse rajojaan ja lähtivät sivakoimaan yhdessä hiihtäjätoverin Joar Thelen kanssa.

Kaikkiaan kolmikko sivakoi peräti 32 tuntia ja paineli sinä aikana 516 kilometriä. Yhden päivän hiihtoennätys on suomalaisen Hans Mäenpään nimissä – 472 kilometriä yhden päivän aikana perinteisellä tyylillä.

Anders, 47, Jörgen, 44 ja Joar, 26, eivät Norjan TV2:lle antamansa haastattelun mukaan lähteneet tavoittelemaan Mäenpään ennätystä, vaan yksinkertaisesti sivakoimaan niin pitkään kuin sielu ja kroppa antoivat myöten.

Kolmikko lähti matkaan lauantaina kello yhdeltä ja lopettivat sunnuntaina yhdeksän aikaan illalla. Alkuun mukana olivat myös Andersin 16-vuotias poika ja tämän ystävä.

– Se oli rajua. Se oli hauskaa, ja hieno kokemus. Tavoite ei ollut mennä mahdollisimman kovaa, vaan mahdollisimman kauan. Lähdimme, painelimme auringonlaskun läpi ja sitten yön. Näimme, kun aurinko nousi, Aukland kertoi.

Anders Aukland ei ole mikään sunnuntaihiihtelijä. Hän voitti olympiakultaa Salt Lake Cityssä 2002 miesten viestissä. Lisäksi hänellä on Val Di Fiemmen MM-kisoista 2003 viestikulta sekä henkilökohtainen hopea. Toinen henkilökohtainen MM-hopea tuli 2005 50 kilometrin matkalla. Nykyisin Aukland kilpailee Ski Classics -sarjassa ja sijoittui kokonaiskilpailussa sijalle 20.

Matkan loppupuolella he huomasivat, että heillä oli mahdollisuus rikkoa vanha Norjan hiihdon kestävyysennätys. TV2:n mukaan Björn Lökken sivakoi hurjat 513,5 kilometriä yhtäjaksoisesti vuonna 1983 ja käytti matkaan 48 tuntia. Kolmikon piti painella urakkansa loppupuolella vielä 51 kilometriä rikkoakseen Lökkenin ennätyksen.

– Lopussa huomasimme, että 50 kilometriä on pitkä matka suksilla. Tuntui, kuin olisimme ihan lopussa, mutta vielä piti painaa 10 kilometriä lisää. Kasvatimme vauhtia, koska halusimme saada matkan päätökseen. Pahinta oli hiihtää yön läpi.

Hiihtäjiä auttoi jaksamaan mm. makkara, jota he söivät hiihtonsa aikana. Nuotio toi valoa lenkille.

Auklandin Ski Classics -joukkueen Team Ragden Ole Kristian Böen sanoi uskovansa, että parempaankin oli saumat.

– He näyttivät yllättävän virkeiltä ja nopeilta. Sain heistä pari kuvaa. Anders näyttää parhaalta. Joar on väsynyt, mutta Anders näyttää itseltään. Alkoi sataa, mutta uskon, että he olisivat voineet hiihtää vielä lisää.

TV2:n hiihtoasiantuntija Petter Skinstadin reaktio oli huomattavasti humoristisempi.

– Ei muuta kuin hattu päästä ja onneksi olkoon typerästä ennätyksestä, Skinstad kuittasi.