Kommentti: Hyvä poliisi häipyy – onko Matti Haaviston päätös hälytyskello suomalaiselle hiihdolle?

Hiihtoliiton luottamusjohdon signaaleista voinee päätellä, että muutokset eivät jää tähän, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Hiihtomaajoukkueen johtaja Matti Haavisto kävi aiemmin tänä vuonna tapaamassa esimiehiään Sisä-Suomen poliisilaitoksella Tampereella.

Laitoksella mm. aseenkäyttökouluttajana toiminut Haavisto tiedusteli, saisiko vielä jatkoa pitkälle virkavapaalleen. Vastaus oli myönteinen.

Kun Hiihtoliitto tiistaina tiedotti Haaviston lopettavan noin vuosikymmenen mittaisen rupeamansa järjestön monipuolisissa tehtävissä, tiedote maalasi kautta rantain kuvaa kuin ylikonstaapeli olisi ollut ehdottoman edessä. Kukapa näin epävarmassa maailmassa luopuisi valtionvirastaan huippu-urheilun ennustamattomien turbulenssien vietäväksi?

Tästä ei kuitenkaan ollut kyse, vaan Haavisto oli saanut Hiihtoliitosta tällä erää enemmän kuin tarpeekseen.

Suuri menestys

Haaviston aikakausi huoltopäällikkönä viime vuosikymmenellä oli isossa kuvassa suuri menestys. Miehen rauhallisuus ja asiaosaaminen sopivat tehtävään hyvin.

Päävalmentajaksi Haavisto oli 2018 lähes itsestäänselvä valinta, mutta siinä työssä tai sitä jo yhden vuoden jälkeen seuranneessa maajoukkuejohtajan pestissä hän ei viihtynyt lainkaan samalla lailla.

Haavisto yritti muuttaa maajoukkueen johtamiskulttuuria humaanimpaan suuntaan mutta huomasi joukkojen kaipaavan räiskyvämpää ja autoritäärisempää otetta. Kun Hiihtoliitto aikanaan palkkasi ruotsalaisen Niclas Grönin sprinttivalmentajaksi, tämä sai urheilijakyselyssä negatiivista palautetta – koska oli ollut palautteenannossaan liian positiivinen. Asiaa ei tarvinne suomalaiselle lukijalle enempää selittää.

Haavisto on ollut koko aikansa hiihtomaajoukkueessa erikoisvartioinnissa, koska tähtiurheilija Krista Pärmäkoski on hänen henkilökohtainen valmennettavansa. Esimerkiksi pitkäaikaisen kotimaisen päävastustajan Kerttu Niskasen silloinen valmentaja Pekka Vähäsöyrinki ei kulissien takana salaillut mielipiteitään, kun Haavistosta 2018 tuli päävalmentaja.

Kafkamainen tilanne

Teot oman urheilijan hyväksi on helposti tulkittu suosimiseksi. Tilanne on Haavistolle ollut tietysti kafkamainen, sillä hiihtomaajoukkue on lopulta juuri niin hyvä kuin sen tähtihiihtäjät. Kultamuniin on siksi panostettava.

Pärmäkoski on ollut porukassa koko lailla yksinäinen lipunkantaja kaudesta 2015-16 – ja olisi varmasti ollut, vaikka Haavisto olisi samaan aikaan ollut ampumaradalla opettamassa poliiseille konepistooliammuntaa.

Päättynyt kausi oli monella tavalla urheilullisesti epätasainen ja joukkueen sisällä myös huonohenkinen. Jotta alhaalta päin tulleissa asioissa ei olisi ollut kylliksi, myös liiton toimiston ja luottamusjohdon harrastama mikromanageeraus alkoi lopulta käydä Haaviston lehmänhermoille. Lopulta hän ja lajipäällikkö Eero Hietanen tekivät Juhani Tammisen tavoin johtopäätökset ja jatkoivat matkaa.

Kaudella 2019-2020 huippu-urheiluvalmennukseen upposi maastohiihdossa 311 000 euroa. Haaviston vapaaehtoinen lähtö onkin valmennusjohdolta kova panostus liiton yt-talkoisiin. Suoraan Hiihtoliiton palveluksessa on nyt vain yksi valmentaja eli Teemu Pasanen, muiden kolmen työnantaja on urheiluopisto.

Liiton luottamusjohdon signaaleista voinee päätellä, että muutokset eivät jää tähän. Edessä häämöttävät kituajat.

Yhden kiinnostavan asian kertoimet heilahtivat tiistaina. Hiihtomaajoukkueessa kiinnostaa kovasti, aikooko Pärmäkoski treenata kesän maajoukkueen ulkopuolella jo toisen kerran peräkkäin, omilla rahoillaan.

Nyt kun kukaan ei enää Hiihtoliitossa ole kyttäämässä Haaviston ajankäyttöä, tämän vaihtoehdon mahdollisuus kasvoi selvästi.