Ruotsin hiihtoa repii jättiriita – nyt sanaisen arkkunsa avasi puheenjohtaja

Käynnissä on Ruotsin hiihtohistorian myrskyisin vuosi aikoihin.

Ruotsin hiihtoliiton puheenjohtaja Karin Mattsson on ottanut ensimmäistä kertaa kantaa maan hiihtomaajoukkueissa vellovaan kohuun. Mattssonin mukaan kaikki ei ole sitä, miltä ulospäin näyttää.

Mitä sitten on tapahtunut? Expressenin sisäpiiritietojen mukaan ainakin kolme maan eturivin naishiihtäjää on jättämässä maajoukkueen, ja kaksi valmentajaa on jo päättänyt lopettaa. Myöhemmin huippuhiihtäjä Stina Nilsson kertoi vaihtavansa lajia ampumahiihtoon. Tämä, väitetään, on vasta alkusoittoa.

Naishiihtäjien joukossa erityisesti harjoitusohjelmista on suurta tyytymättömyyttä. Nilsson kertoi Sportbladetille olevansa lopen kyllästynyt maajoukkueen myrskyisään ilmapiiriin.

Ei syytä huoleen, sanoo Mattsson.

– Kun asettelee palaset kohdalleen niin huomaa, että tästä on tehty isompi kaaos kuin mitä se meidän mielestämme on, Mattsson sanoi Expressenille maanantaina.

Mattsson myöntää sen olevan selvää, että kaikilla nyt tapahtuneilla muutoksilla on vaikutus maajoukkueiden arkeen. Mutta hän toppuuttelee kovimpia kriisipuheita. Hän vakuuttaa tilanteen olevan hallinnassa.

– Olemme parhaillaan yhteydessä kaikkiin hiihtäjiin, johtajiin ja muihin osapuoliin, jotta pystymme luomaan kokonaiskuvan tilanteesta.

– Luotan siihen, että saamme asiat kuntoon. Silti on selvää, että tämä on erittäin vaikea tilanne niin kauan kuin meillä ei ole kaikkia faktoja vielä tiedossa.

Rikard Gripin piti jo palata Ruotsin hiihtoliiton leipiin, mutta toisin kävi.

Lehtitietojen mukaan Ruotsin maajoukkueen kuohunta alkoi jo elokuussa 2019. Tulloin menestysvalmentaja Rikard Grip sai lähtöpassit. Lisäksi huoltopäällikkö Urban Nilsson päätti lähteä itse.

Syksyllä valitut maajoukkuepäälliköt Lars Selin ja Karin Ersson puolestaan uhkasivat erota kesken kauden kun kävi ilmi, että liiton johtoon kuuluva Ola Strömberg kosiskeli Gripiä maajoukkuepäälliköksi. Kaiken piti olla selvää Gripin paluulle, kunnes liiton johtokunta päätti torpata Gripin paluun.

Tätä asiaa Mattsson ei halunnut kommentoida.

Hiihtotähti Frida Karlsson oli ensimmäinen aktiivihiihtäjä, joka kommentoi omalla nimellään Ruotsin hiihdon kuohuntaa. Hän myönsi, että kulissipeli vaikutti suorituksiin. Karlsson toivoi myös, että hiihtäjät saisivat jatkossa enemmän vaikutusvaltaa.

– Kaikki tietävät, että tässä on ollut sotkua, ja se on selvästi vaikuttanut meihin, enemmän tai vähemmän. Vähän on tehty, mutta tärkeää on keskittyä siihen, mitä pitää tehdä ja mitä tehdä, Karlsson selitti.