Kiista repii Ruotsin hiihtojoukkuetta – sensaatiohiihtäjä rikkoi hiljaisuuden

Frida Karlsson on ensimmäinen hiihtäjä, joka on kommentoinut Ruotsin hiihtomaajoukkueessa vellovaa kohua.

Ruotsin maastohiihdon maajoukkue sysäytyi kohun keskelle viime viikonloppuna, eikä häly ota laantuakseen.

Expressenin tietojen mukaan ainakin kolme maan eturivin naishiihtäjää on jättämässä maajoukkueen, ja kaksi valmentajaa on jo päättänyt lopettaa.

Sunnuntaina huippuhiihtäjä Stina Nilsson kertoi vaihtavansa lajia ampumahiihtoon, mikä oli ruotsalaismedian mukaan vasta alkua. Tyytymättömyyttä on naishiihtäjien puolella ollut etenkin harjoitusohjelmien suhteen.

Nilsson kertoi myöhemmin Sportbladetille, että oli kyllästynyt Ruotsin maajoukkueessa jo tovin aikaa vallinneeseen myrskyiseen ilmapiiriin. Hiihtäjän mukaan hän ja monet muut jäivät esimerkiksi kaipaamaan viime elokuussa valmentajan paikalta potkut saanutta Rikard Gripiä.

”Tässä on ollut sotkua”

Vaikka spekulointia on käyty, muiden kohun keskellä olevien hiihtäjien nimiä ei ole tippunut vielä julkisuuteen. Nyt painostavan hiljaisuuden rikkoi kuitenkin toinen ruotsalaishuippu Frida Karlsson.

Kohua Expressenille kommentoinut Karlsson myöntää, että sotku on vaikuttanut hiihtäjään. Hän toivoo, että hiihtäjät saisivat tulevaisuudessa enemmän vaikutusvaltaa.

– Kaikki tietävät, että tässä on ollut sotkua, ja se on selvästi vaikuttanut meihin, enemmän tai vähemmän. Vähän on tehty, mutta tärkeää on keskittyä siihen, mitä pitää tehdä ja mitä tehdä, Karlsson selitti.

Karlsson ei nimennyt, kenestä kohussa tarkemmin on kyse, eikä hän liiemmin osannut sanoa keistä turhautuminen on lähtöisin. Hiihtäjä kuitenkin toivoo, että maajoukkue pystyisi jatkamaan eteenpäin kohusta huolimatta ja siten, että hiihtäjillä olisi enemmän vaikutusvaltaa suunnitelmiin.

– Hiihtäjät ja he, kenestä tulee joukkueen valmentajia, loisivat suunnitelman joka sopii kaikille osapuolille, Karlsson selittää.

20-vuotias Frida Karlsson hiihti sensaatiomaisesti Holmenkollenin 30 kilometrillä kirien voittoon ohi lähes koko kisan johtaneen Norjan Therese Johaugin (takana).

Vain 20-vuotiaasta Karlssonista on povattu moneen otteeseen hiihdon seuraavaa supertähteä ja norjalaisen Therese Johaugin päävastusta. Norjan hiihtokunigattaren Holmenkollenilla maaliskuun alussa sensaatiomaisesti päihittäneen Karlssonin kausi oli kuitenkin hyvin haasteellinen.

Ruotsalainen jäi joulukuun alussa määrittelemättömän pitkälle kilpailutauolle tarkemmin määrittelemättömistä terveyssyistä, ja pakkolepoon hän joutui lääkäreiden määräyksestä, kun Ruotsin maajoukkueen terveystarkastus osoitti hänen kärsivän liian suuresta kuormituksesta.

– Otin sen hyvin raskaasti. Alkuun olin hyvin maassa ja nukuin vain päivästä toiseen, Karlsson kommentoi tilannettaan aiemmin.