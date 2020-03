Olympiastadionilla järjestetään ensi talvena poikkeuksellinen hiihtokilpailu – myös harrastajat pääsevät hiihtämään Helsingin keskustassa

Helsingin olympiastadionilla hiihdetään ensi vuonna huipputason sprinttikisa. Myös harrastajat pääsevät hiihtämään Helsingin keskustassa.

Helsingin olympiastadionilla järjestetään ensi vuonna Helsinki Ski Week -hiihtotapahtuma.

Kyseessä on tammi- ja helmikuussa 2021 järjestettävä tapahtumakokonaisuus, jonka yhteydessä pidetään myös maailman parhaat sprinttihiihtäjät yhteen kokoava Helsinki Stadium Sprint.

Kyseessä on kutsukilpailu maailman huipuille. Hiihtoliiton tiedotteen mukaan kilpailu ajoittuu kilpailukalenteriin Salpausselän kisojen jälkeiselle tiistaille, jolla mahdollistetaan kansainvälisten huippujen osallistuminen.

Kilpailu on ohjelmassa 26.1.2021. Sprinttirata rakentuu Olympiastadionille ja sen lähiympäristöön.

Helmikuussa samat paikat toimivat puolestaan kuukauden ajan kansalaisten vapaassa käytössä lähiliikuntapaikkana.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Olympiastadion muuntuu hiihtotarkoitukseen.

– Tällaista tapahtumaa on toivottu jo pitkään ja hienoa, että nyt ei järjestetä vain kutsukisaa, vaan latu jää pääkaupunkilaisten käyttöön. Latu aktivoi varmasti kouluja ja yrityksiä järjestämään liikuntapäiviä! On ainutlaatuista päästä hiihtämään legendaariselle Olympiastadionille, huippuhiihtäjä Krista Pärmäkoski kommentoi tiedotteessa.

Krista Pärmäkoski ja muut huiput pääsevät hiihtämään Olympiastadionille. Kilpailun jälkeen samat ladut ovat kuukauden ajan avoinna koko kansalle.

Suunniteltu jo pitkään

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyse on Helsinki Ski Weekiä on Hiihtoliitossa suunniteltu jo joitakin vuosia.

– Ei ole mikään salaisuus, että aikanaan jo Lahden MM-kisojen (2017) sprinttiä kaavailtiin Olympiastadionille ja Stadion-säätiö varmasti haluaa tehdä uusia lajivaltauksia, Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari Töykkä totesi aiemmin IS:lle.

MM-sprinttiä ei voitu Helsingissä järjestää, sillä stadionia alettiin remontoida vuonna 2016.

Olympiastadionin mittava, todennäköisesti noin 400 miljoonan euron remontti valmistuu tämänhetkisten tietojen mukaan loppukesästä.

Maailmalla suksiurheilua on nähty stadionoloissakin, esimerkiksi Gelsenkirchenin jalkapallostadionilla. Bundesliigaseura Schalken kotiareenalla on järjestetty ampumahiihdon kutsukilpailuja, joissa mukana on ollut myös Kaisa Mäkäräinen.