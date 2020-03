SVT: Maastohiihdon supertähti Stina Nilsson, 26, vaihtaa lajia

Ruotsin yleisradiokanavan mukaan Stina Nilsson vaihtaa ampumahiihtoon.

SVT kertoi sunnuntaina omiin tietolähteisiinsä nojaten, että ruotsalainen maastohiihtäjä Stina Nilsson vaihtaa lajia ampumahiihtoon.

Kanavan mukaan Nilsson on viimeksi nähty harjoittelemassa ampumahiihtoa tänään sunnuntaina Östersundin hiihtostadionilla.

Kulunut kausi jäi Nilssonilta kesken. Hän ilmoitti kauden keskeyttämisestä helmikuussa mutta jäi kilpailuista pois jo Tour de Skin avauskisan jälkeen. Nilssonin kylkiluissa oli rasitusmurtuma. Hän kärsi kylkivaivoista jo harjoituskaudella.

Nilsson, 26, on sprinttihiihdon olympiakultamitalisti Pyeongchangista 2018. Hän on lisäksi saavuttanut kaksi olympiahopeaa ja -pronssia, kaksi MM-kultaa ja viisi MM-hopeaa. Maailmancupin kisoja Nilsson on voittanut 23.