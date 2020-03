Huippuhiihtäjät kokoontuivat kilpailemaan salaa – paikalla yli 50 urheilijaa: ”Mielestäni se oli harmitonta...”

Ruotsissa järjestettiin koronavirustilanteesta huolimatta hiihtokisat, joista maan lajiliitto ei tiennyt.

– Lukuisat huipputason maasto- ja ampumahiihtäjät kokoontuivat Ruotsin Östersundiin ”salaisiin” hiihtokisoihin jotka urheilijoiden mukaan syntyivät spontaanisti, kertoo ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet.

– En halunnut vielä lopettaa kauttani, huippuhiihtäjä Ebba Andersson sanoi Aftonbladetin mukaan.

Aftonbladetin uutisen perusteella paikalla oli nimenomaan ruotsalaisia huippuhiihtäjiä, yhteensä 56 hiihtäjää.

Mukana olivat esimerkiksi Ebba Andersson, Linn Svahn ja Oskar Svensson.

Svensson sanoi yllättyneensä siitä, miten paljon hiihtäjiä lopulta saapui paikalle. Hänen mukaansa tapahtuman piti olla enemmänkin yhteinen intervalliharjoite.

– Mutta oli mukavaa hiihtää ikään kuin kilpailuissa. Mielestäni se oli harmitonta, Svensson sanoi.

Maastohiihtokausi näyttäisi päättyneen ennen aikojaan koronaviruksen takia. Kauden viimeisimmät maailmancupin kilpailut peruttiin.

Ruotsissa, kuten Suomessakin, ihmisiä on ohjeistettu välttämään suuria kokoontumisia. Ruotsin hiihtoliittokin on kehottanut seurojaan olemaan järjestämättä kilpailuja.

Ruotsin hiihtoliiton edustaja Ola Strömberg ei silti pitänyt hiihtäjien harjoituskisaa sääntöjen vastaisena, vaikka ei ollut etukäteen tietoinen tapahtumasta.

– He päättävät tällaisista asioista itse. On erittäin pieni riski sille, että maastohiihtäjät tartuttaisivat toisiaan. He ovat fiksuja ja varovaisia, Strömberg sanoi.