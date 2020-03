Hiihtoliitto aloittaa yt-neuvottelut – koko toiminta vaarassa jo lähikuukausina

Yt-neuvottelujen tavoitteena on nopea reagointi, jotta vahingot voitaisiin minimoida.

Suomen Hiihtoliitto tiedotti perjantaina aloittavansa yt-neuvottelut. Ne koskevat liiton koko henkilöstöä.

Neuvottelujen taustalla ovat sekä käynnissä olevan tilikauden aikana syntyneet taloudelliset haasteet että koronaviruspandemian aiheuttama epävakaa kumppanitilanne.

Tiedotteen mukaan Hiihtoliiton maksuvalmius ja sen kautta koko toiminta on maksimaalisesta joustotoimenpiteiden hyödyntämisestä huolimatta vaarassa jo lähikuukausina.

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoi tilanteen olevan monen asian summa.

– Kuluvalla kaudella ensimmäinen takaisku oli Rukan mäkikilpailun peruutus ja siirto lahteen, joka aiheutti tulonmenetyksiä.

– Toinen merkittävä asia on, että liiton rahoitus perustuu suurelta osin yhteistyökumppanirahoitukseen. Koronaviruspandemian vuoksi tilanne on nyt epävakaa monien yritysten kärsiessä suurista tulonmenetyksistä, hän totesi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Yhteistoimintaneuvotteluiden säästötavoite on Hiihtoliiton osalta 450 000 euroa, ja sen kaupallisista toiminnoista vastaavan Nordic Ski Finland Oy:n osalta 110 000 euroa. Säästöjä haetaan kaikilta liiton toiminnan sektoreilta.

– Nopealla reagoinnilla haluamme minimoida vahingot, turvata ydintoiminnot, mutta myös optimoida toimintaamme tulevan kauden suunnittelussa, viime elokuussa Hiihtoliiton toiminnanjohtajana aloittanut Hämäläinen totesi.

Yt-neuvottelut aloitetaan torstaina 26.3.

Hiihtoliitto on kärsinyt jo vuosia pahoista talousvaikeuksista. Ne juontavat juurensa osin Lahden MM-kotikisoista, josta liitto teki miljoonien tappiot.

Tilanne on kuitenkin kohentunut viime vuosina.

Vielä viime kesäkuussa Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi vakuutti, että liiton taloudellinen tilanne on varsin hyvä.

– Hiihtotermein sanottuna pito on budjettipuolella hyvä, mutta nöyränä ja tarkkana on silti oltava. Valmentajia on lisätty kaikissa lajiryhmissä. Lisäpanostuksia on ollut, ja kehittämisuralla olemme siinä mielessä, hän totesi tuolloin.