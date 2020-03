Norjan hiihtotähti Petter Northug tunki väkisin Venäjälle – on nyt jumissa idässä

Petter Northug ei pääse pois Venäjältä.

Uransa lopettanut norjalainen menestyshiihtäjä Petter Northug on jumissa Venäjällä, kertoo Dagbladet.

Northug matkusti viime viikolla koronavirusuhkaa uhmaten puolityhjällä lennolla Moskovaan, jossa hänen piti ottaa osaa entisen kilpakumppaninsa Aleksander Legkovin järjestämään nimikkokisaan, ”Legkov Raceen”.

Kun kevät iski kisapaikkakunnalle Peresvetiin ja ladut sulivat, kisa kuitenkin peruttiin.

Sen jälkeen Northug on yrittänyt päästä takaisin Norjaan, mutta turhaan, sillä lentoja idästä on ollut vaikea löytää. Kaiken lisäksi hänellä on ollut huolta siitä, että viisumi Venäjälle päättyy ennen kuin hän löytää reitin länteen.

– Petter ei edelleenkään tiedä, miten pääsee pois Venäjältä. Tilanne on muuttunut epävarmaksi kaikilta osin niin nopeasti. Lentoa kotiin on hankala löytää, mutta hänen viisumiaan on pidennetty ja hänellä on muutkin asiat kunnossa Venäjällä, sanoi hiihtotähden isä John Northug Dagbladetille ja jatkoi:

– Haluamme Petterin turvallisesti kotiin. Onneksi hän on tottunut olemaan eristyksissä korkean paikan leireillä ja muualla, isä-Northug sanoi.

Jos ja kun Northug pääsee Norjaan, häntä odottaa kahden viikon karanteeni niin kuin muita ulkomailta vuonomaahan palaavia.

John Northugin mukaan tilanne viruspandemian osalta muuttui niin nopeasti, ettei Petter Northug Venäjälle lähtiessään voinut tajuta, miten hänen voi idässä käydä.

– Jos hän olisi ollut lähdössä sinne pari päivää myöhemmin, matka olisi ehditty perua.