Norja pudotti hiihtopommin ja vetäytyi maailmancupista – näin vastaa Suomi

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kommentoi koronavirusuhkaa Ilta-Sanomille.

Norjan hiihtomaajoukkueesta ilmoitettiin tiistai-iltana, ettei se lähetä hiihtäjiään Pohjois-Amerikkaan koronavirusuhkan takia. Tämä tarkoittaa sitä, että norjalaiset eivät osallistu maailmancupiin enää tällä kaudella.

Hiihdon maailmancup jatkuu viikonloppuna Kanadan Quebecissä, jossa sauvotaan sekä perinteisen että vapaan hiihtotavan sprintit. Sen jälkeen kiertue jatkuu ensi viikolla Yhdysvaltain Minneapolisissa vapaan sprinttikisoilla.

Maailmancupin kauden on määrä päättyä 20.–22. maaliskuuta Kanadan Canmoressa vapaan ja perinteisen hiihtotavan normaalimatkan kilpailuihin sekä sekajoukkueviestiin.

Suomen joukkue oli tätä kirjoittaessa jo lähtenyt Pohjois-Amerikkaan.

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen sanoi Ilta-Sanomille, että Suomen joukkue etenee tällä erää normaalin suunnitelman mukaisesti.

– Jokainen maa tekee omat ratkaisunsa. Me elämme normaalisti terveydenhuollon viranomaisten ohjeistuksen mukaan. Kansainväliseltä hiihtoliitolta FIS:ltä ei ole ainakaan meille asti tullut mitään reagointia tähän asiaan, Hämäläinen totesi.

Suuri hiihtomaa Norja jäi jo pois. Herättääkö tämä ajatuksen siitä, että Suomen pitäisi tehdä sama päätös?

– Totta kai toimintamalleja mietitään aina, kun tällaisia radikaaleja muutoksia tulee. Nojaamme terveydenhuollon viranomaisiin.

Ainakaan vielä ei ole ilmoitettu, että maailmancupin kisat peruttaisiin kokonaan. Hämäläisellä ei ollut tietoa, missä keskustelu mahdollisesta peruuttamisesta velloo ja millä aikataululla päätöksiä asiasta voisi tulla.

– Tässä on kaksi tahoa, eli viranomaiset ja FIS. Odotamme saavamme tiedon heti meille suoraan, jos sellaisia päätöksiä mahdollisesti tehdään.

– Siitäkään ei ole tietoa, että hiihdetäänkö Pohjois-Amerikassa tyhjille katsomoille.

Ismo Hämäläinen on Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja.

Quebecin ja Minneapolisin kisoihin on nimetty suomalaisista Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Perttu Hyvärinen ja Lauri Vuorinen.

Canmoreen Vuorisen tilalle tulee Iivo Niskanen.

Toiminnanjohtaja Hämäläinen, onko Suomen joukkueen hiihtäjistä joku todennut sen suuntaista, ettei haluaisi hiihtää seuraavissa maailmancupin kilpailuissa?

– Minun tietooni ei ole tullut sellaista. Mahdolliset asiaa koskevat tiedustelut ovat voineet mennä Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtoselle.

Norjan Therese Johaug on jo varmistanut naisten kokonaiscupin voiton. Miehissä ylivoimaisesti cupia johtava Venäjän Aleksandr Bolshunov ei ollut vielä matemaattisesti varma voittaja, mutta Norjan vetäytymispäätöksen myötä hänen ykkössijansa varmistui.

Norjan vetäydyttyä Iivo Niskaselle avautuu mahdollisuus nousta kokonaiscupissa kolmanneksi. Hän on tällä hetkellä kuudentena, mutta edessä on neljä norjalaista, ja ero kolmossijaan on 90 pistettä. Esimerkiksi osakilpailuvoitosta palkitaan Canmoressa sadalla pisteellä.

Naisten cupissa yhdeksäntenä oleva Pärmäkoski voi myös onnistuessaan nousta cup-tilanteessa.

– Terveys ennen muuta, mutta toki tässä on tämä kilpailullinenkin näkökulma. Jos kilpailut pidetään, ne ovat lähtökohtaisesti avoinna kaikille. Silloin tilaisuus käytetään. Mutta pisteitä lasketaan vasta sitten myöhemmin, Hämäläinen muotoili.