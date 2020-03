Iivo Niskanen tekemässä uskomattoman urheiluhenkistä päätöstä – ”Tuntuisi siltä, että leikkisin hiekkalaatikolla kaverien leluilla”

Niskanen harkitsee jäävänsä pois Pohjois-Amerikan-matkalta, vaikka tarjolla olisi maailmancupissa suorastaan jättipotti.

Pääosa Suomen Pohjois-Amerikassa, maailmancupin päätösosakilpailuissa esiintyvästä hiihtomaajoukkueesta matkusti uudelle mantereelle suoraan Oslosta Holmenkollenin kisojen jälkeen.

Iivo Niskanen palasi Suomeen, koska hänen tarkoituksensa oli alun perinkin kilpailla vain Canmoressa, jossa maailmancup ensi viikon lopulla päättyy 15 kilometrin (v) yhteislähtöön ja samanmittaiseen takaa-ajoon perinteisellä tekniikalla. Hänen lentolippunsa kirjoitettiin ensi maanantaille.

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkona kaksinkertaisen olympiavoittajan, jonka motivaatio matkustaa valtameren yli oli hetkessä kadonnut. Syy oli tiistain yllätysuutinen Norjasta: maajoukkue jää koronaviruksen uhan takia pois Pohjois-Amerikasta kokonaan.

– Itse en sinänsä koronaviruksesta ole erityisen huolissani ja arvostan Norjan toimintaa, jota sinänsä pidän vastuullisena. Urheilullisesta kulmasta nämä kisat nyt kuitenkin muuttuivat sellaiseksi tapahtumaksi, että enpä enää tiedä, onko minkäänlaisia lähtöhaluja, Niskanen myönsi.

Iivo Niskanen voisi onnistumalla Pohjois-Amerikassa syrjäyttää Pål Golbergin kokonaiscupin 3. sijalta.

Jos Niskanen jää todella pois päätösosakilpailuista, päätöstä voi pitää varsin urheiluhenkisenä. Maailmancupin kokonaiskilpailussa Niskasen edellä on nimittäin neljä norjalaista ja normaalimatkojen cupissa yksi. Ensin mainitussa kilpailussa Niskasen tämänhetkinen sijoitus on kuudes ja jälkimmäisessä kolmas.

Kun Canmoressa jaetaan vielä kahdesti normaalit maailmancupin pisteet, Niskanen saisi maksimissaan 200 pistettä ja perusvedoillakin tässä kilpailutilanteessa noin 100. Matkaa normaalimatkojen cupin kakkostilaa pitävään Norjan Sjur Rötheen on 24 pistettä ja kokonaiscupin kolmoseen Pål Golbergiin 90.

– Tuolla hiihtäjämäärällä perussuoritus riittäisi. Siksipä siinä ei juuri järkeä olekaan. Ei se tuntuisi samalta kuin kovimmassa kilpailutilanteessa. Se tuntuisi lähinnä siltä, että leikkisin hiekkalaatikolla kaverien leluilla ja kaverit joutuisivat katsomaan parvekkeelta.

Niskanen myöntää, että kyseenalaistaa vahvasti tällaisessa tilanteessa Pohjois-Amerikan osakilpailujen mielekkyyden.

– Sinänsä ymmärrän, että oma liittomme lähettää joukkueen. Tällaiset ratkaisut liikkuvat FIS:n (Kansainvälinen hiihtoliitto) ja järjestävän maan tasolla. Jokainen voi toki pohtia, onko näissä kisoissa nyt hirveästi järkeä.

Norjalaiskollegoiden tilanteesta hän ei tiedä.

– En ole kellekään lähettänyt viestiä, olisivatko halunneet lähteä vai eivät.

19 000 euroa tarjolla

Niskanen on tällä kaudella ansainnut maailmancupista palkintorahaa noin 55 000 euroa. Canmoresta olisi ollut tarjolla kahdella voitolla 19 000 euroa lisää. Sijoittumisesta kolmen parhaan joukkoon maailmancupin kokonaiskilpailussa FIS ei maksa erikseen, mutta uroteko on mahdollista hyödyntää muuta reittiä. On normaalia, että huippuhiihtäjän yhteistyösopimukset sisältävät maukkaan bonuksen näin kovasta kokonaissuorituksesta.

Niskanen kertoi, että neuvottelee ennen lopullista ratkaisuaan maajoukkuevalmentaja Teemu Pasasen ja oman valmentajansa Olli Ohtosen kanssa.

– Viikonloppuna on tehtävä ratkaisu.