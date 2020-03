Suomelle historiallinen katastrofi nuorten MM-hiihdoista – harjoittelun muutoksesta maksettiin kovaa hintaa

Miksi viime vuonna lupaavasti esiintyneet maastohiihtäjät olivat nuorten MM-kilpailuissa Oberwiesentahlissa kaukana parhaastaan?

Tilastot eivät valehtele.

Suomalaisen hiihtokansan sopii toivoa, että yksi urheilupuheen varhaisimmista ja paikkaansa pitävimmistä viisauksista ei pätisi tällä kertaa – niin järkyttäviä olivat suomalaismaastohiihtäjien suoritukset viime viikolla käydyissä nuorten MM-kilpailuissa Oberwiesenthalissa.

Suomalaiset ylsivät alle 20-vuotiaissa kahdesti kymmenen parhaan joukkoon: Jasmin Kähärä oli sprintissä kuudes ja Miska Poikkimäki kahdeksas. Alle 23-vuotiaiden saldoa on turha perata, sillä sen sarjan parhaat eivät olleet taistelemassa mitaleista Oberwiesenthalissa.

Kisojen viimeisenä alle 20-vuotiaiden henkilökohtaisena matkana kilpailtiin vapaan hiihtotavan yhteislähdöt, naisilla 15 ja miehillä 30 kilometriä. Alla ovat listattuna suomalaisten sijoitukset yhteislähtökisassa.

Tässä tapauksessa numerot kertovat huomattavasti kirjaimia enemmän.

Naiset 15 km V:

21. Jasmin Kähärä (+2.22,8)

27. Ida Haapala (+3.12,2)

56. Hanna Ray (+5.02,9)

DNF Siiri Kaijansinkko

Miehet 30 km V:

21. Miska Poikkimäki (+4.53,0)

31. Eemil Helander (+5.32,9)

48. Johannes Vuorela (+8.52,3)

62. Tino Stenman (+12.59,0)

Viestitkään eivät aiheuttaneet riemunkiljahduksia. Suomen naiset sijoittuivat kahden hylkäyksen jälkeen kahdeksanneksi. Miehet jäivät viestissä yhdenneksitoista yli kolme minuuttia voittajalle hävinneinä. Esimerkiksi Puolan ja Tshekin joukkueet voittivat Suomen miehet yli minuutilla.

Jasmin Kähärä on yksi suomalaistoivoista.

Suomi on siis juniorimaastohiihdossa juuri ja juuri kymmenen parhaan maan joukossa. Lajissa, jota harrastetaan tosissaan vain harvassa maassa.

Surkeita tuloksia on turha voivotella määräänsä enempää eikä nuoria urheilijoitakaan sovi heittää susille – he tekivät takuulla parhaansa. Oleellisempaa on tunnistaa syyt, jotka ovat johtaneet totaalikatastrofiin.

Osan huonosta menestyksestä voi laittaa kalustohuollon piikkiin, sillä urheilijoilla oli vaikeuksia suksien luiston kanssa etenkin kisojen alkupuolella. Kisojen lopussa huoltoporukka sai paremmin juonen päästä kiinni, mutta se oli lopulta laiha lohtu.

Kilpailukyvyttömillä suksilla on mahdotonta menestyä, mutta kalustohuolet ovat vain yksi synkän suomalaisviikon synnyttämistä huolista. Ne eivät koko mahalaskua selitä.

Hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi on erittäin huolissaan suomalaisten suorituksista.

– Kokonaistaso oli suorastaan katastrofaalinen. Kisoissa saatiin muutama kohtuullinen suoritus, mutta muuten oltiin kyllä todella kaukana, Kirvesniemi toteaa.

Harri Kirvesniemi ei ole lainkaan vakuuttunut Suomen nuorten hiihtäjien suorituksista.

Pitkän uran suomalaisessa maastohiihdossa tehnyt valmentaja Jussi Piirainen puolestaan peräänkuuluttaa malttia.

– Tuon yhden viikon perusteella ei voi tehdä liian isoja johtopäätöksiä. Vuosi sitten nuorten MM-menestys oli todella hyvää ja nyt mukana oli samoja hiihtäjiä. Ei se lahjakkuus ole vuodessa mihinkään kadonnut, hän sanoo.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan nuorten maajoukkuehiihtäjien harjoitteluun tehtiin viime kauden jälkeen isoja muutoksia. Hurjasti kasvaneella tehoharjoittelulla haettiin parannusta urheilijoiden sprinttiominaisuuksiin.

Valmennusideologian päivittäminen nykyvaatimusta vastaaviksi oli varmasti välttämätön, mutta harjoittelun muutoksesta maksettiin lähteen mukaan tällä kaudella kovaa hintaa.

Muun muassa Kerttu Niskasen valmentajana aiemmin toiminut Piirainen huomauttaa, että syyt huonon vireen takana olivat moninaiset, eikä heikentynyt suoritustaso selity pelkästään erilaisella harjoittelulla.

– En jaksa uskoa, että harjoitteluun on tehty isossa kuvassa niin suuria muutoksia, että se vaikuttaisi tuloksiin näin paljoa. Kyse on yksittäisten urheilijoiden kohtaamista haasteista. Monella viime vuonna paremmin menestyneellä on ollut pahoja terveyshuolia, jotka ovat vaikuttaneet tämän vuoden suorituksiin, hän sanoo.

Suurella osalla aikuisten arvokisamitalistilla on takanaan menestyksekäs ura myös nuorissa. Viime talven Seefeldin MM-hiihtojen henkilökohtaisten matkojen mitalisteista 67 prosenttia oli ollut mitaleilla alle 20-vuotiaiden MM-karkeloissa, ja vain kahdella viidestätoista mitalistista ei ollut nuorten kisoista sijoitusta kymmenen joukkoon.

Nämä luvut asettavat suomalaishiihtäjien viimeviikkoiset suoritukset vieläkin huolestuttavampaan valoon.

Jussi Piirainen myöntääkin, että nuorten arvokisamenestys on selvä indikaattori aikuisiän menestymiseen.

– Ilman muuta sillä on merkitystä. Toki menestyminen ei ole välttämättömyys, mutta tulokset osoittavat, että nuorten kisoissa pitäisi kyllä olla hyvillä sijoituksilla ja iskuetäisyydellä. Ja siihen tietysti Suomessakin pyritään, hän valottaa.

Toisenlaisiakin tarinoita on. Suomen kärkihiihtäjiin nykyisin lukeutuva Ristomatti Hakola ei mahtunut 2010-luvun taitteessa alle 20-vuotiaiden arvokisajoukkueeseen. Hakolan kaltaiset yllätysnousut ovat kuitenkin tiukassa etenkin Suomessa, jossa nuorten sarjojen menestyjien jalostaminen aikuisten huipulle on ollut tyypillisesti todella haastavaa.

Esimerkiksi vuonna 2011 nuorten MM-pronssin voittanut Perttu Hyvärinen nousi maailman ehdottomaan hiihtoeliittiin vasta tänä talvena.

Piirainen muistuttaa nuorten urheilijoiden usein kohtaamasta arkirealismista. Tie tähtiin on kuoppainen.

– Tällä hetkellä ei ole mahdollista, että yksilöurheilijat voisivat elättää itsensä pelkällä urheilulla ennen maajoukkuetasoa. Nuoret kyllä haluavat panostaa 20 ikävuoden tietämillä hiihtoon, mutta täyspäiväinen urheileminen ei ole aina mahdollista. Se on ongelmallinen tilanne.