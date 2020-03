Onko Therese Johaugin ylivallan aika ohi? Harri Kirvesniemi herkuttelee jo tulevaisuudennäkymillä

Holmenkollenin naisten 30 kilometrin kilpailussa nähtiin odottamaton loppuratkaisu.

Vihdoin se nähtiin! Naisten hiihtoa mielin määrin hallinnut Therese Johaug kohtasi vihdoin voittajansa, vieläpä kotiladuillaan Holmenkollenilla.

Perinteisen hiihtotavan 30 kilometrin yhteislähtökilpailuista odotettiin Johaugin yksipuoleista näytöstä, mutta siitä muodostui monien yllätykseksi hurja jännitysnäytelmä. Tuoreilla suksillaan viimeisen kympin liitänyt Frida Karlsson kuroi Johaugin eroa sekunti sekunnilta ja päihitti lopulta norjalaisen kiivaassa loppukirissä.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi kilpailua suurella mielenkiinnolla. Hän näki Johaugin hiihdossa jo aikaisessa vaiheessa huolestuttavia merkkejä.

– Nähtiin hyvin poikkeava naisten kilpailu, vaikka alku näyttikin tutulta Johaugin karattua. Mietin kuitenkin jo puolimatkassa, että onko takana tulevilla saumaa haastaa tai jopa ajaa kiinni Johaug. Hän ei saanut eroa kasvamaan kuten yleensä, mutta valtavan suurena pysyneessä takaa-ajoporukassakaan ei ollut vielä silloin juuri vetohaluja, hän totesi.

Ero oli suurimmillaan 16,5 kilometrin kohdalla, jossa Johaug oli takaa-ajoryhmää karussa 50 sekuntia. Pian tämän jälkeen ero alkoi kutistumaan, kun Karlsson, Ebba Andersson, Charlotte Kalla ja Krista Pärmäkoski vaihtoivat alleen tuoreen suksiparin. Johaug ei vaihtoruljanssiin lähtenyt.

Kirvesniemi epäili, että norjalaisten suksissa oli ongelmia koko kisan ajan. Arvio saattaa osua oikeaan, sillä toiseksi paras vuonomaan edustaja Silje Theodorsen oli vasta kisan 13.

Karlssonin suksienvaihto sen sijaan oli viimeinen niitti Johaugin arkkuun.

– Kyllä se varmasti voiton ratkaisi. Johaugin olisi ehdottomasti pitänyt vaihtaa sukset, mutta Norja epäonnistui nyt raskaasti välineiden kanssa. Johaugin suksien heikkoutta kuvasi jo aiemmin se, ettei ero kasvanut tuosta isommaksi, vaikka hän takoi tapansa mukaan ylämäkiä todella kovaa. Ei hän mikään yli-ihminen ole, itsekin ”Kollenilla” voittoa juhlinut Kirvesmiemi linjasi.

Johaugille myrskyvaroitus

Norjalaisten välinesekoilut eivät kuitenkaan alenna terveyshuolista alkukaudella kärsineen Karlssonin upean suorituksen arvoa. Hän kukisti norjalaisen hiihtokuningattaren puhtaasti hiihtämällä, vaikka saikin lopussa etua liukkaista suksitaan.

Kilpailun ratkaisu nähtiin loppusuoralla, jossa Karlssonin kovatempoinen tasatyöntö oli Johaugille liikaa.

– Karlssonilta oli todella hieno veto. Upeaa nähdä, että hän on selvinnyt alkukauden ongelmistaan noin hienosti, vaikka paluu onkin ollut työläs. Hän on kestänyt kisa kisalta pidemmälle, nyt maaliin asti. Ehkä se rohkea hiihtäminen ja rajojen kokeileminen on kantanut nyt hedelmää, Kirvesniemi mietti.

Karlssonin ja hänen maanaisensa Ebba Anderssonin raivokas takaa-ajo oli samalla myös myrskyvaroitus ylivaltaan tottuneelle Johaugille.

– Johaugia on hiihdetty todella harvoin noin dramaattisesti kiinni. Näki selvästi, että hän alkoi todella väsymään eikä jalka liikkunut enää ylämäkeen. Tulevaisuudennäkymät ovat kieltämättä mielenkiintoiset, sillä nuorilla ruotsalaisilla on vielä hurjasti kehityspotentiaalia, Johaugilla ja muilla kärkinaisilla ei taas niinkään, Kirvesniemi totesi tuoreeltaan.

Kerttu Niskanen oli paras suomalaisista lauantaina. Arkistokuva.

Suomalaisten panos oli väkevä. Neljä naista hiihti kahdentoista parhaan joukkoon: Kerttu Niskanen oli 7:s, Anne Kyllönen 9:s, Pärmäkoski 11:s, Laura Mononen 12:s, Johanna Matintalo 22:s ja Susanna Saapunki 37:s.

Kirvesniemi kiitteli suomalaisia, vaikka vauhti ei riittänytkään ihan terävimpään kärkeen.

– Suomalaisittain oli kokonaisuudessaan upea kisa. Kristan esitys tosin oli pieni pettymys Lahden palkintopallisijan jälkeen. Hän taisi pistää itsensä siinä liian tiukoille, kun iskeytyi ruotsalaisten peesiin suksienvaihdon jälkeen. Sen jälkeen ”eväät oli sitten syöty”.

Lauantain vahvat suomalaissuoritukset eivät tulleet yllätyksenä Kirvesniemelle.

– Jos tulevaisuutta ajattelee, niin tämä näytti, että joissain muissa asioissa olisi huomattavasti enemmän kehittämisen sijaa kuin pitkän matkan kestävyysominaisuuksissa. Suomalaiset kyllä edelleen pärjäävät perinteisen pitkillä matkoilla rankoissa maastoissa, hän muistutti.