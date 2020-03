Pärmäkoski valmiina Therese Johaugin jahtiin – toistuuko tuttu kaava? ”Aina on taisteltu kaikin voimin maaliin”

Krista Pärmäkoski povaa lauantaiksi kovavauhtista kolmenkympin kisaa.

Legendaariset Holmenkollenin pitkän matkan kilpailut hiihdetään lauantaina ja sunnuntaina ilman yleisöä koronavirusuhan takia. Päätös oli kova, sillä maastohiihdon henkisenä kotina pidetyllä Holmenkollenilla on tavannut olla vuodesta toiseen karnevaalimainen tunnelma – todellinen maastohiihtojuhla.

Viime viikonloppuna kolmanneksi Salpausselän perinteisen kympillä upeasti hiihtänyt Krista Pärmäkoski oli harmissaan päätöksestä, vaikka sanoikin ymmärtävänsä hyvin terveys edellä tehdyn ratkaisun.

– Onhan se tietysti harmi. Urheilija tietysti syttyy, kun saa kannustusta ladun varressa. Täällä on ollut yleensä hyvä kannustus tasapuolisesti kaikille eikä pelkästään norjalaisille. Mutta olihan tämä ainut järkiratkaisu, kun katsoo mitä maailmalla on tehty, hän kommentoi maastohiihtomaajoukkueen Instagram-tilillä.

Ruotsin Charlotte Kalla oli samoilla linjoilla kilpasiskonsa kanssa. Hän myönsi, ettei tämän vuoden kilpailu muistuta juurikaan aiempina vuosina nähtyä infernaalista hiihtojuhlaa.

– Koronavirusuutiset eivät ole hyvä juttu. En kuitenkaan keskity niihin paljoakaan. Uskon, että metsässä kauempana aidasta on jonkin verran ihmisiä, mutta stadionilla tunnelma on varmasti hyvinkin erilainen, Ruotsin hiihtoikoni kommentoi Expressenille.

Pärmäkoski puolestaan odottaa innolla 30 kilometrin raakaa yhteislähtökisaa, vaikka yleisöstä ei tällä kertaa saakaan viime vuosien kaltaista ja kaivattua vetoapua. Hän ennakoi kilpailuun tältä kaudelta kovin tuttua kaavaa.

– Holmenkollenilta on saatu ensimmäiset aikuisten arvokisamitalit, joten täältä on hyvät muistot. Täällä on hiihdetty hyviä hiihtoja ja huonoja hiihtoja, mutta ennen kaikkea aina on taisteltu kaikin voimin maaliin. Johaug menee varmasti tänäänkin alusta asti kovaa, joten kovaa pitää hiihtää itsekin, Suomen ykkösmenijä povasi.

Naisten 30 kilometrin perinteisen yhteislähtö starttaa kello 13. Suomalaisista mukana ovat Pärmäkosken lisäksi Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen, Laura Mononen, Susanna Saapunki sekä Salpausselällä nousukuntoa uhkunut Johanna Matintalo.