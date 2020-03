Hiihdon maailmancupin legendaarisinta kisaa uhkaa synkkä kohtalo – Harri Kirvesniemi tyrmää skandaalihankkeen

Harri Kirvesniemi otti 41-vuotiaana kevättalvella 2000 komean voiton Holmenkollenin kuninkuusmatkalla. Hän on tuorein matkan suomalaisvoittaja.

Hiihtoklassikon voittajat tyrmäävät täysin suunnitelmat Oslon 50 kilometrin kilpailun alasajosta.

Maastohiihdon kilpailunjohtaja Pierre Mignerey jysäytti uutispommin oslolaislehti VG:ssä keskiviikkona: Kansainvälinen hiihtoliitto FIS saattaa poistaa kilpailuohjelmastaan maailmancupin ylivoimaisesti arvostetuimman osakilpailun eli Holmenkollenin 50 kilometriä.

Se on ohjelmassa ensi sunnuntaina – ja ainakin alustavan ohjelman mukaan mukana myös kaudella 2020–21.

Tänä vuonna kisa hiihdetään kuitenkin tyhjille katsomoille, sillä kisajärjestäjät ilmoittivat torstaina, ettei paikalle päästetä katsojia koroviruksen takia.

Siinä missä legendaariselle matkalle vuonna 2014 lähti 70 hiihtäjää, viime vuonna määrä oli 45, joista 15 oli norjalaisia.

– Täytyykö Oslossa hiihtää 50 kilometriä? Meidän täytyy tehdä tälle jotain, näin ei voi jatkua, Mignerey sanoo VG:ssä.

Kun Holmenkollenin stadion oli reilu kymmenen vuotta sitten remontissa vuoden 2011 MM-kisoja varten, Oslon korvaava kilpailu hiihdettiin Trondheimissa. Sami Jauhojärvi voitti.

– Se on urani upeimpia muistoja, vaikka ei Oslossa hiihdettykään, Yle Urheilun lajiasiantuntijana toimiva Jauhojärvi sanoo.

Jauhojärven mukaan FIS saa katsoa hartaasti peiliin ennen kuin alkaa karsia klassikkokilpailujaan. Osa muistakin osakilpailuista on kärsinyt vähäisestä osanotosta, viimeksi Lahti viime viikonloppuna.

Lahdessa törmäsi viime lauantaina kova kolmikko. Harri Kirvesniemi (vas.) voitti Oslon 50 kilometriä 2000, Asko Autio 1983 ja Sami Jauhojärvi Trondheimissa hiihdetyn, Oslon kuninkuusmatkan korvanneen kilpailun 2009.

– Kun maailmancupin ohjelmaan tungetaan 41 henkilökohtaista kilpailua, ei sellaista ähkyä matkustuksineen kenenkään kroppa kestä. Se tarkoittaa myös sitä, että vain muutaman isoimman maan hiihtäjäresurssit ja muut voimavarat sallivat mennä aina paikalle.

Jauhojärven mukaan Norjan edustus sunnuntaina, peräti 15 miestä, on muille todella huono syy jäädä pois.

– Kun maassa on noin paljon kovia kansainvälisen tason hiihtäjiä, on oikeus ja kohtuus, että he saavat hiihtää kilpaa. Jos muut eivät heille pärjää, kannattaa perata sitä omaa tekemistä.

Ilta-Sanomien asiantuntija, Oslon viisikymppisen vuonna 2000 eli tuoreimpana suomalaisena voittanut Harri Kirvesniemi ei ymmärrä FIS:n ajatuskulkua.

– Norja on varmasti kymmenen vuoden päästä hyvä, mutta emme tiedä, onko se näin dominoiva. Ihan väärästä päästä alkaa karsiminen, jos siihen mennään. Myös ja jopa ennen kaikkea lajin kulttuurihistoriallisesta vinkkelistä.

Kirvesniemi mahduttaisi maailmancupiin jopa kaksi viisikymppistä: yksi kummallakin hiihtotekniikalla.

– FIS on itse laatinut urheilijoille ihan mahdottoman ohjelman ja tosiaan edes kehtaa harkita, että reagoi siihen näin, legenda päivittelee.

– Mona Lisa kuuluu Louvren taidemuseoon ja 50 kilometrin hiihto Holmenkollenille, Kirvesniemi leipoo vertauksen taidemaailmasta.

Asko Aution (edessä) voitto Oslon 50 kilometrillä keväällä 1983 oli hiihtokauden komeimpia suomalaissuorituksia.

Oslossa kahdesti (2006 ja 2008) voittanut ruotsalainen Anders Södergren pitää uutista kerrassaan surkeana.

– Elämme muuttuvassa maailmassa, mutta meillä täytyy olla jotain pysyvää ja arvokasta. Oslon viisikymppinen on valitettavasti maailmancupin viimeinen todellinen klassikkokilpailu. Edes Davosia en enää pidä sellaisena, saati muita.

Södergren myöntää olevansa huolissaan siitä, että kuninkuusmatkan poistaminen maailmancupista veisi sen giljotiiniin myös olympia- ja MM-kisoissa.

– Tunnen kuitenkin norjalaisia hiihtovaikuttajia, kuten Vegard Ulvangin (FIS:n maastohiihtokomitean puheenjohtaja) ja uskon, että tässä asiassa he eivät ihan ensimmäiseksi anna periksi.