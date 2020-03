Therese Johaug pettyi rajuun päätökseen Holmenkollenin kisasta – ”Kollen kansanjuhlineen on jotain, mitä odotan koko kauden”

Syynä katsomoiden tyhjäksi jättämiseen on maailmalla jylläävä uudentyyppinen koronavirus.

Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupin ehkä legendaarisin osakilpailu Oslon Holmenkollenilla käydään ilman yleisöä viikonloppuna. Asian vahvisti aiemmin torstaina Oslon kaupunki.

”Kollenin” kisa on monen urheilijan maailmancupkauden pääkisa, etenkin isäntämaa Norjan edustajille. Kyseinen lopputalven viikonloppu on tarkoittanut perinteiseen tapaan yhtä kansanjuhlaa suurille talvilajimielisille joukoille.

Maan hiihtokuningatar Therese Johaug kommentoikin kisajärjestäjien päätöstä pettyneenä Dagbladetille.

– On surullista että tähän päädyttiin, Kollenin viikonloppu kansanjuhlineen on jotain, mitä odotan koko kauden ajan. Mutta ymmärrän päätöstä, ja meidän on vain kunnioitettava sitä, kun tilanne on kehittynyt sellaiseksi mikä se on, Johaug totesi norjalaismedialle.

Johaugia komppasivat Ragnhild Haga sekä sprintteri Sindre Björnestad Skar, jonka mukaan kisajärjestäjien päätös luo tietynlaisen tuomion koko viikonlopulle.

– On selvää, että tämä leimaa vahvasti mielialaa.

Ski Tourin tämän vuoden voittaja Pål Golberg ymmärsi järjestäjien päätöksen mutta epäili, etteivät kaikki katsojat lopulta aio pysyä poissa kisa-alueelta.

– Tulemme näkemään miten tässä käy. Ihmisiä ohjeistetaan olemaan menemättä kouluihin, mutta en odota niidenkään olevan tyhjiä, hiihtäjä muotoili.

Norjan mieshiihdon tähtiin lukeutuva Johannes Hösloft Klabö uskoo, että yleisön puuttuminen vaikeuttaa kilpailu-urakoita.

– On vaikea hiihtää 50 kilometrin kilpailu Holmenkollenilla, kun puuttuu yleisö, joka normaalisti kannustaa meitä matkalla. On rehellisesti myönnettävä, että on aika yksinäistä kulkea tuo matka, Kläbo sanoi VG:lle.

Myös Simen Hegstad Krüger tietää, ettei Kollenin viikonlopusta tule samanlainen urheilujuhla kuin aikaisemmin on nähty.

– Se (yleisökielto) oli surullinen uutinen. On aina erityistä, kun Kollenilla on viisivuotiaita katsojia, hän kuvaili yleisökirjoa VG:lle.

Kritiikkiä päätökselle ei silti löytynyt.

– Yllätyin päätöksestä, mutta on ihmisiä, jotka tietävät nämä asiat paremmin kuin minä ja tekevät päätökset. Toki luulin, että pääsemme hiihtämään yleisön edessä, kun pääsin ottamaan tuntumaa latuun aikaisemmin tänään (torstaina).

Humalaiset luovat lisäriskin

Oslossa urheillaan viikonloppuna maastohiihdossa, mäkihypyssä sekä yhdistetyssä. Päätös tarkoittaa merkittävää tappiota myös itse kisajärjestäjille – paikalle odotettiin yli 30 000 katsojaa.

Yksi järjestäjien huolenaihe maailmancupin viikonloppuna oli etukäteen humalaisten väkijoukkojen liikkuminen alueella. Sekavan joukon ja helposti leviävän koronaviruksen yhdistelmä nousi vakavasti määrittäväksi tekijäksi.

– Olemme erityisen huolissamme isojen ihmisjoukkojen liikkumisesta metroilla yhdistettynä aiempaan kokemukseen korkeasta alkoholin kulutuksesta väkijoukon keskuudessa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta pystymme ehkäisemään tartuntojen leviämistä, kommentoi Oslon kaupungin vanhus- ja terveyspalveluiden johtaja Svein Lyngroth Dagbladetille.