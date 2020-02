Harri Kirvesniemi povaa Iivo Niskaselle lisää menestystä: ”En näe, että norjalaisistakaan nousisi todellista haastajaa”

Iivo Niskanen on voittanut maailmancupissa Suomen ulkopuolella vain kerran.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi miesten 15 kilometrin (p) kilpailun Lahdessa, jossa itse voitti samalla matkalla ja tekniikalla MM-kultaa 1989.

– En voi lakata ihailemasta sitä piirrettä Iivo Niskasessa, miten hän lataa itsensä nimenomaan näihin kotimaan maailmancupeihin. Jäätävä kaveri.

Sanoilla on katetta. Niskanen on nyt voittanut maailmancupin osakilpailun viisi kertaa. 2014, 2016 ja 2019 Niskanen voitti kauden avauksessa Kuusamossa ja lauantaina ensimmäisen kerran Lahdessa. Matka ja tekniikka on ollut aina sama kuin lauantaina.

– Ainoa voitto ulkomailla on tullut Viron Otepäässä (2019), eikä sekään nyt niin ulkomaata suomalaisille ole, Kirvesniemi naurahti.

Taitekohta

Kirvesniemen mukaan kilpailun selvä taitekohta nähtiin, kun 22 numeroa aiemmin lähteneestä Niskasesta peesiä hakenut Venäjän Aleksandr Bolshunov ei onnistunut kisataktiikassaan, vaan jäi hiihtämään yksin.

– Iivon isku sitten kolmannen 3,75 kilometrin lopussa ja viimeisen alussa oli sellainen, että kilpailu kulki sen jälkeen aika suvereenisti hänen kontrollissaan.

Niskanen repi 10,1 sekunnin etumatkansa käytännössä viimeisellä viitosella, jonka lopussa osa kärkihiihtäjistä hieman tavoittikin suomalaista.

– Se oli selvästi jo budjetoitua, ja siihen oli varaa. Laskuista Iivo otti ainakin stadionin J-mutkan niin varovasti, että olisi siitä kyllä tarvittaessa nipistänyt sekunteja.

Kun Niskanen tällä kaudella ensimmäisen kerran lähti tavoittelemaan suurmenestystä myös maailmancupin kokonaiskilpailusta, Kirvesniemi arveli, että viime kausilta tutut, ylivoimaiset cup-esitykset jäävät kokonaisrasituksen vuoksi pois.

– Ovathan ne tavallaan jääneetkin, sillä ei 10 sekunnin voitto ole mikään ufovoitto. Mutta Iivon kykyä valmistautua näihin kauden avainkilpailuihin, kuten Suomen maailmancupeihin, tämä uusi linja ei ole syönyt.

Kirvesniemi suhtautuu ensi viikonloppuun optimistisesti. Niskanen sijoittui 2017 Oslon maailmancupin arvostetulla 50 kilometrillä (p) toiseksi 10 sekuntia Martin Johnsrud Sundbyn perässä, mutta voitto Norjan maaperältä on vielä ottamatta.

– Kyllähän Iivo on Bolshunovin kanssa aivan ylivoimainen suosikkikaksikko siinä kilpailussa. En näe, että norjalaistenkaan joukosta nousisi todellista haastajaa, keli- ja kalustovarauksella tietysti.

Suomen huolto sai lauantaina Kirvesniemeltä puhtaat paperit.

– Oli selkeät ja tutut olosuhteet ja suomalaisilla hiihtäjillä näihin oloihin hyvää kalustoa. Huolto antoi jopa kilpailuetua, varsinkin naisten sukset olivat erittäin liukkaat ja pitävät.