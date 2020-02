Harri Kirvesniemi hehkutti Iivo Niskaselle voiton tuonutta poikkeuksellista ominaisuutta – ”Iivolla on siihen loistava kyky”

Iivo Niskanen otti omansa Salpausselän maailmancupin 15 kilometrin perinteisellä matkalla.

Iivo Niskanen tarjoili riemuitsevalle suomalaisyleisölle lauantaina sen, mitä häneltä toivottiin. Suomalaistykki päihitti odotetussa 15 kilometrin kaksintaistelussa maailmancupin kokonaiskilpailua johtavan Venäjän Aleksandr Bolshunovin tuntuvalla kymmenen sekunnin erolla.

Ilta-Sanomien maastohiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi Lahdessa ilolla 28-vuotiaan olympiavoittajan nappihiihtoa.

– Olihan tuo kyllä upeaa seurattavaa hyvän suomalaispäivän kruunuksi. Odotettua oli, että nämä kaksi voitosta taistelevat. Iivo oli lopussa selkeästi Bolshunovia vahvempi. Kymmenen kilometrin jälkeen eroa alkoi tulla, ja sen näki, että Iivolla oli tosi hyvä jaksaminen siinä, Kirvesniemi hehkutti Niskasen suoritusta puhelimitse.

– Ehkä kotikisatsemppi toi juuri sen riittävän potkun, että sitä eroa syntyi noinkin paljon.

Paraatimatka

15 kilometrin perinteisen hiihtotavan matka väliaikalähdöllä ja kotiyleisön edessä hiihdettynä vaikuttaa sopivan Niskaselle kuin nenä päähän. Suomalaisen viidestä maailmancupin osakilpailuvoitosta neljä on tullut näissä olosuhteissa: kolmesti Rukalla ja nyt myös Salpausselällä. Salpausselällä Niskanen juhli samalla matkalla myös ensimmäistä maailmanmestaruuttaan vuonna 2017.

– Iivolla on kova voittohistoria sekä Lahdesta että Rukalta, kotiyleisön lisäksi molemmissa on Iivolle tosi hyvin sopiva maastotyyppi. Semmoista hiihdettävää, mutta pääasiassa kuitenkin erittäin hyvää vuorohiihtopätkää on paljon, vaikka Rukalla on jyrkempiäkin kohtia, Kirvesniemi pohti.

– Tuntuu, että näihin löytyy Iivolta aina todella hyvä isku ja keskittyminen. Etenkin nyt on positiivista, että kovasta kisaruljanssista huolimatta huippusuoritus löytyi lyhyellä varoitusajalla.

Iivo Niskanen tuuletti voittoa Lahdessa.

15 kilometrin väliaikalähtö on kuin luotu Niskasen ominaisuuksia varten: tällä matkalla Puijon Hiihtoseuran hiihtäjän tasaisen tappava matkavauhti pääsee ainutlaatuisella tavalla oikeuksiinsa.

– Kyllähän Iivolle tuo väliaikalähtö sopii. En tiedä hiihtääkö hän siinä yhtään kovempaa kuin yhteislähdössä, mutta moni muu ei pysty pitämään itseään pitkää aikaa niin tasaisen tiukoilla. Iivolla on siihen loistava kyky.

Niskasen ja Bolshunovin takana kolmanneksi lauantaina sivakoi Norjan Hans Christer Holund. Viime viikonlopun Trondheimin kuutoisvoiton jälkeen norjalaiset joutuivat tyytymään kevyempään saaliiseen, mutta kovat olivat ”Salpparillakin” kovia: Niskasen jälkeen seuraavat kymmenen nopeinta hiihtäjää edustivat joko Norjaa tai Venäjää.

– Punainen vaate liikkui tänäänkin Iivoa lukuun ottamatta kovaa. Luulen, että viime viikon pohjoismaisella kiertueella norjalaiset hyötyivät olosuhteista. Nyt palattiin ehkä tavanomaisempaan asetelmaan.

”Ei ole poissuljettua, että Iivo heitettäisiin vapaalle”

Sunnuntain viestihiihdossa voitosta nahistelevatkin Kirvesniemen mukaan juuri Norja ja Venäjä, mutta muut vastustajat ovat suomalaisten haastettavissa. Niskasen lisäksi myös lauantaina 14:nneksi hiihtänyt Ristomatti Hakola vaikuttaa olevan vireessä, mutta vahvan kauden hiihtänyt Perttu Hyvärinen oli lauantaina 21. sijalle jäädessään vielä kaukana parhaastaan.

– Meillä on kaksi tällä hetkellä hyvässä iskussa olevaa miestä. Perttu ei ole ehkä vielä sairastelun jälkeen palannut tasolleen, mutta toivottavasti huomiselle löytyisi hyvä vire.

– Neljäs kaveri on toki jo hieman kauempana kaiken kaikkiaan, mutta onhan Suomella loistavat mahdollisuudet kaikkia muita paitsi Norjaa ja Venäjää vastaan. Myös tämän kaksikon kakkosjoukkueet ovat Suomelle realistisia vastuksia.

Kirvesniemi huomauttaa, että mahdollisuuksien rajoissa on myös se, että ykköstykki Niskanen nähdään sunnuntaina ladulla vapaan hiihtotavan sukset jalassaan.

– Huomenna perinteisen puoli tulee olemaan latuprofiililtaan selkeästi vapaata helpompi. Ei ole ihan poissuljettua, että Iivo heitettäisiin vapaalle, mutta olosuhteet ratkaisevat sen. Toinen vaihtoehto on se, että lähdetään tykittämään kolme ensimmäistä osuutta niin lujaa kun lähtee, ja katsotaan sitten, miten ankkuri selviää.