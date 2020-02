Uuden uran löytänyt Aino-Kaisa Saarinen elää kiireistä arkea – hehkuttaa aviomiestään: ”Tom on todellinen ihmemies!”

Salpausselän kisojen pääsihteerinä työskentelevä Aino-Kaisa Saarinen kantaa suurta vastuuta.

Aurinko paistaa, on muutaman asteen pakkaskeli. Perinteikkäät Salpausselän kisat ovat ovella, ja viimein Lahden hiihtostadionilla alkaa näyttää talviselta. Kisaorganisaatiossa moni huokaisee helpotuksesta.

Tämän pystyy aistimaan erityisesti Lahden maailmancupin kisojen pääsihteerinä työskentelevän Aino-Kaisa Saarisen olemuksesta. Pari vuotta sitten komean uransa päättänyt hiihtotähti myöntääkin, että stressiä on välillä pukannut.

– Kun vettä satoi vielä viime viikonloppunakin, tuli kieltämättä sellainen fiilis, että auts.

– En kuitenkaan ole stressannut lumesta, koska se on niitä asioita, joihin en pysty itse vaikuttamaan. Asia on ollut herran hallussa, mutta minulle on koko ajan luvattu, että ladut ovat perjantaihin mennessä kisakunnossa – ja kyllähän ne ovatkin, 41-vuotias Saarinen sanoo.

Lumitykit suoltavat valkoista kultaa Salpausselän laduille – ja kisojen pääsihteeri Aino-Kaisa Saarinen voi huokaista helpotuksesta.

– Sen sijaan olen kantanut hieman huolta siitä, miten tämä yleinen lumettomuus ja ylipäätään sää vaikuttavat kisojen lipunmyyntiin. Kun nyt tilannetta katsotaan, huoli vaikuttaa kuitenkin turhalta.

Salpausselän kolmipäiväisten kisojen yleisötavoite on 30 000 katsojaa. Vuosi sitten kävijöitä oli 28 500.

– Olemme kaksi päivää ennen kisoja viitisen prosenttia viime vuotta edellä niin lippujen kappale- kuin euromäärissä.

– Tutkimuksen mukaan 55 prosenttia kävijöistämme tulee Päijät-Hämeestä, ja näyttää siltä, etteivät monet alueen asukkaista osaa elää ilman ”Salppuria” tänäkään vuonna.

Aino-Kaisa Saarinen pyrkii nykyään pitämään työpäivänsä kohtuullisen mittaisina.

Vuoden 2009 maailmanmestarin kiireistä työpäivää Lahden urheilukeskuksessa seuratessa huomaa, että Saarisen puhelin soi usein – ja yllättävän äänekkäästi.

Pääsihteeri haluaa kuulemma olla alati tavoitettavissa, ja siksi hänen soittoäänensä on täysillä.

Ennen pikapalaveriin lähtemistä peräti 15 arvokisamitalia saavuttaneen Saarisen katse viipyy toimistohuoneen ikkunasta pitkään stadionille päin. Erkaantuminen huippu-urheilusta on monelle vaikeaa, kenties Saarisenkin kohdalla.

– Ai tekisikö minun mieli kisaamaan? Ei ihme kyllä yhtään. Siis erkaantumiseni huippu-urheilusta on sujunut suorastaan hämmästyttävän mutkattomasti, Saarinen korostaa.

– Rakastan edelleen hiihtoa ja käyn välillä hiihtämässäkin mutta aikansa kutakin. Nyt tykkään järjestellä hiihtokisoja enkä ole sen koommin miettinyt valmentamistakaan. Se veisi niin tavattoman osan vapaa-ajasta.

Keskustelu etenee entisen koripalloilijan Tom Gustafssonin kanssa naimisissa olevan perheenäidin nykyarkeen. Pariskunnalle syntyi toukokuussa 2016 Amanda-tytär.

– Viime vuoteni oli tosi kiireinen, kun Lahdessa järjestettiin paitsi Salppurin kisat myös nuorten MM-hiihdot. Tuntui hetkittäin kamalalta, kun työpäiväni venyivät pitkiksi, enkä pystynyt kaikkein kiireisimpään aikaan viettämään perheeni kanssa riittävästi aikaa, Saarinen kertoo.

– Nyt olen muuttanut työrytmiäni säännöllisemmäksi. Pyrin pitämään kiinni siitä, että työpäiväni on ohi siinä vaiheessa, kun Amanda pääsee hoidosta puoli viiden aikaan kotiin.

Aino-Kaisa Saarinen kuvattuna Salpausselän kisoissa vuonna 2008.

Saarinen ottaa puheeksi miehensä, joka viime toukokuussa perusti kolmen liikekumppaninsa kanssa IT-alan yrityksen. Se on lyhyessä ajassa kasvanut jo 15 henkilöä työllistäväksi yritykseksi, ja samaan aikaan Gustafsson on saanut myös väitöskirjansa hyvälle mallille.

Saarinen sanoo miehensä tehneen häneen suuren vaikutuksen mm. jatkuvalla itsensä kehittämisen tahdollaan.

– Olen aina tiennyt, että minulla on aivan upea mies. Nyt minun täytyy kyllä vielä lisätä, että Tom on todellinen ihmemies kerta kaikkiaan. On uskomatonta, miten hän pystyy keskittymään hallitusti niin moneen asiaan perheasioista lähtien, Saarinen sanoo.

– Töidemme ulkopuolella vietämme normaalia perhearkea.

Aino-Kaisa Saarinen ja Tom Gustafsson Urheilugaalassa 2020.

Palaveri painaa päälle. Sinne talsiessaan Saarinen puhuu mielellään myös suomalaisesta kilpahiihdosta, jota hän seuraa edelleen hyvin intohimoisesti. Kuluvalla kaudella suomalaisten menestys on jäänyt vaatimattomaksi.

– Kieltämättä siinä (Suomen huippuhiihdossa) olisi paljon petrattavaa, Saarinen linjaa.

– Uskon, että nyt Salppurilla esimerkiksi Iivo (Niskanen) palaa jälleen voittotaisteluun ja että muutenkin suomalaiset sivakoivat kauden parastaan.