Kommentti: Lähes miljoona suomalaista ei voi olla väärässä – mikä siinä on, ettei laduille saada lunta?

Hiihto on harrastajansa ansainnut, kirjoittaa toimittaja Marko Lempinen.

Hiihtoliitto on nyt päästänyt mölyt mahastaan. Sen viesti isojen kasvukeskusten päättäjille on kirkas kuin kevätnietokset: tehkää lunta varastoon tai muuten perinteikkään suomalaisen menestys- ja harrastelajin suosio on vaarassa sulaa tulevaisuudessa.

Hiihtoliitolla on pointtinsa, ei kahta kysymystäkään.

Helsingin ja Tampereen kaltaisissa suurissa kasvukeskuksissa kymmenien eri urheilulajien harrastemahdollisuuksia ylläpidetään myös aikoina, jolloin olosuhteet olisivat niitä muutoin vastustamattomasti vastaan. On rakennettu tekojääratoja ja tekonurmia, erilaisia sisäpalloiluhallejakin.

Mikseivät kaupungit auttaisi myös lajia, jolla arvioidaan olevan lumiseen aikaan jopa 900 000 suomalaisharrastajaa?

Faktat vakuuttavat

En ole mikään Hiihtoliiton sanansaattaja, vaan perustelut kumpuavat kylmistä faktoista.

Hiihto on talviaikaan yksi Suomen suosituimmista liikuntamuodoista – sillä siis on liikkumattomuudesta kärsivässä maassa laajasti kansanterveydellistä merkitystä. Hiihto on myös yksi Suomen menestyksekkäimmistä huippu-urheilulajeista, ja tärkeä argumentti tämäkin, sillä tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee maan huippu-urheilumerkityksen tärkeäksi.

Kuluvalta ”talvelta” tuttua vesimaisemaa ei nähtäne hetkeen, mutta ilmastonmuutosta ei joka tapauksessa pääse pakoon. Lumivalkoiset talvet eivät ole jatkossakaan itsestäänselvyys, päinvastoin.

Jos kansan halutaan hiihtävän, ilman lumetettuja latuja se ei eteläisemmässä Suomessa välttämättä onnistu. Ja kuitenkin valtaosa kansasta asuu Keski-Suomen alapuolella.

Kimurantti ongelma.

Mutta ei mahdoton korjattavaksi.

Suhteellisesti edullista

Hiihtoputket eivät ole mikään ratkaisu, sillä hiihto on kuntoilijoiden ja heidän vanavedessään laduille säntäävien potentiaalisten lahjakkuuksien silmissä nimenomaan ulkolaji. Yksi halvimmista ulkoiluharrastuksista, kuten esimerkiksi IS:n hiihtoasiantuntija, hiihtolegenda Harri Kirvesniemi alleviivaa.

– Ja harva laji sopii kuntoilumuotona myös ikäihmisille yhtä hyvin kuin hiihto, Kirvesniemi näkee.

Tutkitusti yksi kilometri lumetettua latua maksaa 10 000–15 000 euroa, mikä on isossa kuvassa naurettavan pieni summa – suhteellisesti edullisempaa kuin esimerkiksi tekojääradan pyörittäminen plussakelin kuukausina, puhumattakaan harjoitusjäähallien käyttökustannuksista.

Kunnat tuhlaavat vuosittain isoja summia jo pelkästään erilaisiin seminaareihin ja strategiapalavereihin, joissa mietitään, miten saada kansa liikkumaan.

Nämä joutavat kahvitilaisuudet eivät kuitenkaan yleensä synnytä mitään konkreettista – paitsi uusia seminaareja ja palavereita, joissa asioita yritetään jälleen kikkailla kalvoilla totuutta paremmiksi.

Lumen varastointi ei ole varsinkaan pääkaupunkiseudulla mikään yksioikoinen juttu, mutta tarvitseeko kaiken aina olla yksinkertaista, helppoa ja riskitöntä? Kunnat ovat ottaneet riskejä huomattavasti vähäpätöisimmissäkin asioissa.

Katsoipa tai laskipa asiaa miltä kantilta tahansa, hiihto on harrastajansa ansainnut.