Iivo Niskanen kommentoi Norjan hiihtoylivoimaa – nosti esiin myös monelle vieraan kuivan lumen: ”Palveli erikoisosaamista”

Olympiavoittajan mukaan juuri päättynyt kiertue sai asiat näyttämään pahemmilta kuin todellisuus.

Sunnuntaina päättyneellä Ruotsin ja Norjan kilpailukiertueella kahdeksanneksi sijoittunut Iivo Niskanen matkusti maanantaina Kuopioon, jossa harjoittelee lähipäivät Lahden maailmancupia varten.

Kiertueella norjalaiset ottivat miesten kokonaiskilpailussa kuutois- ja naisten kilpailussa kolmoisvoiton.

Vuonomaan ylivoima innosti Suomen hiihtomaajoukkueen entisen päävalmentajan Kari-Pekka Kyrön lukemaan Ilta-Sanomissa madonlukuja koko urheilumuodolle, jos yhden maan totaaliselle dominoinnille ei tavalla tai toisella tehdä jotakin.

Niskanen myönsi sisäistäneensä norjalaisten ylivoimaisuuden aiheuttamat mahdolliset ongelmat maastohiihdon tulevaisuudelle.

– Ennen kuin lähdettiin sunnuntaina kohti päätösetappia, katsottiin tietysti naisten kilpailua. Eihän siinä jännitysmomentti ollut ihan huipussaan, Niskanen luonnehti Therese Johaugin 3.40 minuutin marginaalilla voittamaa kokonaiskilpailua.

Ylivoima korostui

– Tällä tourilla norskien ylivoima oikein korostui, kun he saivat Östersundista niin huikean startin. Lisäksi hiihdettiin paljon useimmille muille aika vieraalla kuivalla tunturilumella, mikä palveli norjalaisten erikoisosaamista. Kokonaistilanne näytti siksi vielä synkemmältä kuin se oikeasti on, sanoi Niskanen ja muistutti, että miehissä Venäjä ja naisissa Ruotsi on parhaimmillaan tasaveroinen Norjan kanssa.

Kyrö arvosteli puheenvuorossaan Norjan käyttämää kabinettivaltaa, joka näkyy mm. kilpailuohjelmassa ja -järjestelmässä.

– Tiedän, että Norjalla on lajissa paljon vaikutusvaltaa päättävissä elimissä, mutta urheilijan näkökulmasta kilpailut kuitenkin ratkaistaan tuolla laduilla. Ei ole tullut koskaan sellaista fiilistä, että heille jotain ihan erikseen pedattaisiin kabinetissa.

Niskanen on kilpaillut paljon Norjassa, myös sulan maan aikaan.

– Kyllä se Norjan menestyksen ydin siitä aukeaa, kun tutustuu heidän lajikulttuuriinsa. Eikä se ilmeisesti heikkenemään päin ole. Eli kyllä muilla on peiliin katsomisen ja omaan tekemiseen keskittymisen paikka. Esimerkiksi Olli (valmentaja Ohtonen) ja minä olemme parhaimmillamme onnistuneet harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa niin hyvin, että se on herättänyt runsaasti kiinnostusta jopa Norjassa.