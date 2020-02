Kari-Pekka Kyrön hätähuuto – maastohiihto on pelastettava norjalaisilta: ”He puljaavat systeemiä”

Norjan menestys ladulla ja kabinetissa näivettää hiihdon, Kari-Pekka Kyrö sanoo.

Hiihto on pulassa. Laji on pelastettava norjalaisilta. Näin huolehtii Kari-Pekka Kyrö, joka on seurannut jo pitkään huolestuneena turskamaan toverien toimintaa maastohiihdon huipulla.

Kyrön kritiikin kärki on siinä, että hänestä norjalaiset ja ruotsalaisetkin ovat ottaneet haltuunsa tärkeät päätöksentekopaikat kansainvälisessä hiihtoliitossa Fisissä, ja lajin uudistukset suunnitellaan palvelemaan norjalaisia ja ruotsalaisia.

– Olympialajeissa Norja on valloittajakansa, joka valloittaa kaiken kabineteista alkaen ja räätälöi kilpailumuodot, matkat, lajit ja säännöt palvelemaan omaa yletöntä, pohjatonta ja ahnetta mitalikonettaan, Kyrö moitti ennen viikonloppua tehdyssä haastattelussa.

Norja otti sunnuntaina miesten 30 km (p) takaa-ajokilpailussa kuutoisvoiton Pål Golbergin johdolla. Venäjän Aleksandr Bolshunov oli seitsemäs ja Suomen Iivo Niskanen kahdeksas.

Naisten 15 km (p) takaa-ajo päättyi Norjan kolmoisvoittoon. Ykköseksi hiihti jälleen Therese Johaug. Krista Pärmäkoski oli seitsemäs.

Ski Tour -kiertueella nähtiin norjalaisjuhlat.

Ski Tour romukoppaan

Tänä talvena ei kisata lainkaan arvokisoja maastohiihdossa, ja Kyrön mukaan arvokisatyhjiö paikattiin uudella Ski Tour -kiertueella, joka käytiin Ruotsissa ja Norjassa. Se suosi paikallisia hiihtäjiä.

– Tällainen tour, joka on paljon heikkotasoisempi kuin esimerkiksi Tour de Ski, ei palvele lajia ollenkaan tai sovi sen luonteeseen. Tällä varmistetaan, että norjalaiset ja ruotsalaiset pääsevät jylläämään kotiladuilla kotiyleisön edessä ja luomaan suhteettoman kilpailuedun. Näkeehän sen tulosluetteloistakin, että heti, kun kisat siirtyvät Keski-Eurooppaan vaikkapa juuri Tour de Skille, tulosluettelo tasoittuu huomattavasti.

Ulvang käyttää valtaa

Suomen entisen maajoukkuevalmentajan mielestä ennen kaikkea Fisin maastohiihdon johtokunta puheenjohtajansa Vegard Ulvangin johdolla käyttää suurta valtaa kilpailukohtaisessa suunnittelussa.

– Voi olla, että kilpailujen tekninen johtaja tai ratamestari on paikallinen, mutta Cross Country Executive Board on isoin elin. Ulvang ja iso kasa norjalaisia puljaavat systeemiä. Jos paikalliset välittävät lainkaan tulevaisuudestaan kansainvälisessä hiihdossa niin he tietävät, että norjalaisten ylivoimaa on kuunneltava.

Kyrö painottaa, ettei tee mielestään syytöstä vaan pohjaa näkemyksensä pitkään kansainväliseen uraansa. Hänen mukaansa Norja on systemaattisesti hakenut lisää valtaa lajin päätöksentekoelimissä koko 2000-luvun, ja sillä on huolestuttavia seurauksia lajin tulevaisuuden suhteen.

– En kanna kaunaa, vaan tämä on faktaa. Kehitys viimeisen 15 vuoden aikana on ollut dramaattista ja järkyttävää. Kuka edes muistaa, että vuonna 2007 tshekki (Katerina Neumannova) voitti kultaa 10 kilometrillä? Saksa ja Italia voittivat kultamitaleja. 15 kilometrin miesten kisan paras pohjoismaalainen oli vasta viides!

–Bisneksenä, urheiluviihteenä ja tuotteena ampumahiihto on ylivertainen maastohiihtoon verrattuna, Kari-Pekka Kyrö sanoo.

Hiihto näivettyy

Maastohiihdon näivettyminen Keski-Euroopassa on Kyrön mukaan huoli, josta koko hiihtoyhteisön pitäisi olla huolissaan.

– Ranska, Saksa ja Tshekki ovat maita, joita olemme menettämässä – tai jo menettäneet. Siihen ei lajilla ole varaa. Maastohiihto pitää pelastaa norjalaisilta. Norja ei luovuta itse. Ne vaikka tappavat koko lajin sukupuuttoon. Keski-Euroopassa laji on lähes tuhottu kabinettipelillä.

Kyrö perää hiihtoväkeä ottamaan oppia ampumahiihdosta, jossa osallistujamaiden kirjo on laajempi, samoin potentiaalisten palkintopallille nousevien joukko. Liekö sattumaa, että ampumahiihto on huomattavasti maastohiihtoa paremmin myyvä tv-tuote Keski-Euroopassa?

– Kuulen joskus sanottavan, että miten iso laji ampumahiihto on. Ei se ole! Ampumahiihto on maastohiihtoon verrattuna todella pieni laji, mutta heillä on hyvin hoidettu systeemi. Se on mäkihypyn ohella nykyaikaisin talvilaji. Bisneksenä, urheiluviihteenä ja tuotteena ampumahiihto on ylivertainen maastohiihtoon verrattuna.

”Tympeää ylivoimaa”

Lajin päätöksentekovallan Kyrö antaisikin keskieurooppalaisille. Hän uskoo, että laajempi päätöksentekopohja auttaisi myös kehittämään maastohiihdon tv-tuotetta ja bisnespuolta.

– Norjalaisten valtaamat paikat, joissa päätetään kilpailumuodot ja rahanjako, pitäisi luovuttaa Keski-Eurooppaan. He voivat rakentaa siitä, mitä maastohiihdosta on jäljellä sellaisen, joka lajiväkeä ja sponsoreita kiinnostaa. Meillä on Pohjoismaissa niin ylivertaiset olosuhteet, että kyllä me silti pärjäisimme.

Tärkeää olisi myös varmistaa osallistujamaiden kirjo, vaikka se verottaisi maakohtaisesti muutamia kovia hiihtäjiä pois.

– Maailmancupia, johon ei saa 25 maata mukaan, ei saisi järjestää. Norjalaisten ylivoimaa on tympeä katsoa. Nykyjärjestelmä on itseään ruokkiva noidankehä, joka karkottaa muut.