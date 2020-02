Harri Kirvesniemi huomasi huolestuttavan yksityiskohdan Iivo Niskasen hiihdossa maailmancupin katastrofikisassa

Harri Kirvesniemen mielestä Iivo Niskasen tekniikka ei toiminut Meråkerin maailmancupissa.

Iivo Niskanen huokaili pettyneenä Meråkerin torstaisen maailmancupinkisan jälkeen. Hän oli vasta 19:s. Tällaisiin sijalukuihin olympiavoittaja ja maailmanmestari ei ole normaalimatkoilla tottunut.

– Erikoisen huono sija, Niskanen totesi Hiihtoliiton ääninauhalla.

Niskanen sanoi hiihdon tuntuneen hyvältä ja helpolta, mutta lopputulos tuntui oikein pahalta.

– Latu oli suhteellisen helppo. Tuollainen Lapponia-hiihdon tyylinen letkajenkka. Lopussa stadionille tullessa tuli isoja eroja, Niskanen sanoi.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen mielestä Niskanen ei ole tällä hetkellä yhtä hyvässä kunnossa kuin kuukausi sitten, jolloin hän edellisen kerran ylsi maailmancupissa palkintopallille. Suhteellisen kehno vire näkyy vauhdin lisäksi hiihtotekniikassa.

– Niskasen vapaa ei ollut torstaina edes hyvännäköistä. Hän on pikkaisen palannut vanhan Iivon suuntaan, Kirvesniemi analysoi.

Kirvesniemi arveli kehnon vauhdin vaikuttaneen Niskaseen myös henkisesti kisan aikana. Kun kärki karkasi ja toiseksi nopeimpaan porukkaankaan ei ollut asiaa, taistelutahto kärsi.

– Siinä hiihtämiseen tahtoo iskeä lopullinen lama, Kirvesniemi sanoi.

– Perussyy kuitenkin on se, että Iivon kunto ei juuri nyt ole ihan tikissään.

Rohkea kokeilu tuotti tulosta

Iivo Niskanen teki tälle kaudelle suuria muutoksia kilpailu- ja harjoittelufilosofiaansa. Aikaisemmin täsmäiskuja tiettyihin kisoihin tehnyt hiihtotähti lisäsi kisamääräänsä huomattavasti ja lähti tavoittelemaan menestystä maailmancupin kokonaiskisassa. Samalla hän halusi myös parantaa vapaan hiihtotavan tekniikkaansa.

Kirvesniemen mielestä rohkea kokeilu on pääsääntöisesti onnistunut.

– Iivo on vielä toistaiseksi hienosti maailmancupin kokonaiskisassa neljännellä sijalla, tosin kun Ski Tourin loppupisteet ynnätään, niin ainakin Pål Golberg tulee ohi. Siitä huolimatta Niskanen on ainakin minun odotuksiini nähden hyvällä sijalla maailmancupin kokonaiskilpailussa, Kirvesniemi sanoi.

Tasaisen huipputulostason ylläpito koko maailmancupin kauden ajan ajan on erittäin vaikeaa.

– Ei ole mikään yllätys, että siihen ei heti alkuun löydy konsteja. Isommin olisin yllättynyt, jos Iivo olisi omien tavoitteidensa mukaan tosiaan pystynyt tänä talvena oikeasti haastamaan Aleksandr Bolshunovia ja Johannes Hösflot Kläboa.

Paraatimatkoja vielä tulossa

Kirvesniemen mukaan Niskasen kausi on kokonaisuudessaan ollut varsin kelvollinen ja jäljellä on vielä monta Suomen ykköshiihtäjälle sopivaa kisaa. Niskasen paraatimatkoja on tarjolla muun muassa Salpausselän kisoissa ja Holmenkollenilla.

– Tämä vain osoittaa sen, että ei ole helppo olla ns. allrounder [hyvä kaikessa] ja säilyttää tasaisen varmaa tulostasoa marraskuun lopusta maaliskuun loppupuolelle. Miehistä siihen on pystynyt vain Bolshunov, ja distanssimatkoilla tietyin varauksin Sjur Röthe ja muutamat sprintterit sprinttimatkoilla.