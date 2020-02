Ski Tourin kisalle rajua kritiikkiä huippuhiihtäjiltä – maailmanmestari jyrähti: ”Typerintä, mitä olen koskaan nähnyt”

Jopa Therese Johaug moitti Åren sprinttiolosuhteita.

Ensimmäistä vuotta kilpailtava Ruotsin ja Norjan hiihtokiertue Ski Tour 2020 on muodostumassa todelliseksi pannukakuksi.

Aluksi uudella kiertueella suututtivat majoitusolosuhteet. Iivo Niskanen moitti Suomen maajoukkueen majoitusta Åressa, ja pian maajoukkue vaatikin jo päästä uusiin olosuhteisiin. Kilpailun johto joutui pahoittelemaan liian heikoiksi todettua majoitusta Suomen joukkueelle.

Nyt hiihtäjien hampaissa on tiistaina Åressa sivakoitu sprintti. Kilpailu vedettiin lähes kokonaan ylämäkeen ja kruununa oli raju loppunousu, joka tehtiin laskettelurinteessä. Se muuttaa kilpailun luonnetta todellisesta sprintistä kestävyyskilpailuksi.

– Tämä ei ole mikään sprinttikilpailu. Tämä tulee päättymään niin, että vain normaalimatkojen hiihtäjät nousevat palkintokorokkeelle, ranskalainen Lucas Chanavat ennusti Expressenin mukaan ennen kilpailua.

Chanavat on sprinttispesialisti ja voittanut tällä kaudella kaksi maailmancupin sprinttikisaa.

– Tämä rata on kuin luotu Therese Johaugille, ruotsalainen Linn Svahn moitti.

Jopa hiihtokuningatar Johaug heittäytyi kriittiseksi.

– On aika kohtuutonta kutsua tätä sprintiksi.

Kuinka ollakaan, juuri Johaug voitti lopulta kilpailun ja otti samalla uransa ensimmäisen sprinttivoiton maailmancupissa.

Norjalainen maailmanmestari Finn Hågen Krogh antoi kaikista rajuimmin sapiskaa Åren laskettelurinnereissulle.

– Siellä on laskettelurinne, johon on koitettu laittaa hiihtolatu ja siinä on epäonnistuttu täydellisesti. Tämä on typerintä, mitä olen koskaan nähnyt, Krogh jyrisi.