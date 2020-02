Puhelinhäiriköt piinasivat Juha Mietoa vuosikymmenien ajan yhtenä päivänä vuodessa: ”Aikoinaan tuli sekopäisiäkin soittoja”

Juha Miedon puhelin on nykyisin päällä myös Lake Placidin sadasosatappion vuosipäivänä.

Maanantaina tuli kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun Juha Mieto jäi Lake Placidin olympialaisten 15 kilometrin kilpailussa sadasosan erolla toiseksi. Kilpailun voitti Thomas Wassberg.

Niukan tappion vuosipäivä on ollut pitkään paitsi medialle niin myös tavan kansalaisille päivä, jolloin olla yhteydessä hiihtolegendaan. Puhelut, joita Kurikan suuri mies alkoi saada vuosipäivänä, kävivät jopa häiritseviksi.

Mieto ei ole koskaan salaillut sitä, että puhelin menee vuosipäivänä pois päältä. Tapa jatkui vuosikymmeniä. Ilta-Sanomat kuitenkin onnistui tavoittamaan Mietaan puhelimitse. Onko häiriköiden aika ohi?

– Siitä kilipaalusta alkaa olla niin kauan, että ne jokka sen muistaa alkaa olla höperöjä, Mieto naurahtaa puhelimeen.

Juha Mieto kaikkensa antaneena Lake Placidissa

Sadasosatappion 40-vuotispäivänä Mieto kertoo saaneensa pari-kolme soittoa lajiin vihkiytyneiltä ”tilastonikkareilta”.

– Se oli omaa aikaansa, kun se tuotiin esille. Taas on sadasosahommasta vuosi vierähtänyt. Kyllä sitä aikoinaan tuli vähän sekopäisempiäkin soittoja.

Mieto kertoo, ettei aina jaksanut suhtautua tavan kansan tai median yhteydenottoihin asiasta kovin suopeasti. Vanhemmiten 70-vuotias on ottanut erilaisen lähestymistavan Lake Placidista – ja monesta muustakin asiasta – puhumiseen.

– Oma katsontakanta on laajentunut ennen kaikkea sen suhteen, että olen oppinut miten hieno asia on, kun me kaikki ihmiset ollaan erimoisia. Jos kaikki ajattelisi samalla tavalla ja haluaisi tehdä samalla tavalla niin eihän siitä tulisi hemmettiäkään! Mitä vanhemmaksi tuloo, sitä leveämpi tämä sarka on.

Mieto on seurannut talven leutoja kelejä hämmentyneenä ja huolestuneena. Porkkanat voisi kuulemma jo mennä istuttamaan, kun ulkona on seitsemän astetta lämmintä. Mutta ilmaston lämpeneminen kalvaa mieltä.

– Tähän aikaan pitäisi olla vuoren kylymimmät päivät! Vuoret eivät ole veljeksiä. Saas nährä, mikä on totuus, jotta tuleeko niitä kylymempiä jaksoja enää. Että onko se kuinka tuo kasvihuoneilmiö torellista.

