Iivo Niskanen arvosteli huoltoryhmää – Harri Kirvesniemi kehottaa katsomaan eteenpäin: ”Äksyily ei paljon auta”

Kaatuminen meni Iivo Niskasen omaan piikkiin, ja Therese Johaug hurmasi, sanoo Harri Kirvesniemi.

Iivo Niskasen asetelmat sunnuntain takaa-ajokisaan Östersundin 15 kilometrillä (p) näyttävät lohduttomilta. Hän sijoittui lauantaina 15 kilometrin vapaalla vasta sijalle 27 jääden kärjestä minuutin ja kahdeksan sekuntia.

Niskanen ruoti urakkansa jälkeen paitsi itseään myös huoltoryhmää Ylen haastattelussa. Suksi ei kulkenut kuten esimerkiksi norjalaisilla, jotka ottivat neloisvoiton Sjur Röthen johdolla.

Niskanen hämmästeli mm. sitä, ettei hänen nykykunnossaan olisi millään pitänyt jäädä noin paljon kärjestä.

Ero välineissä merkitsee paljon, arvioi Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi.

– Äkkiä tulee sellaisia heilahteluja, että toiset hyötyvät puoli minuuttia normaalikeskiarvoon nähden, ja toiset ottavat takkiin sen puoli minuuttia, Kirvesniemi sanoi.

Miesten voittaja Sjur Röthe keskellä, vieressä kakkonen Simen Hegstad Krüger (vas.) ja kolmonen Finn Hågen Krogh.

Niskanen vielä kaatuikin kilpailussa ennen saapumistaan loppusuoralle.

– Omaan piikkiin meni kaatuminen. Ilman sitä ero olisi jäänyt alle minuuttiin. Ehkä Niskasella oli vähän epäuskoinen olo, kun hän oli kuunnellut väliaikatilanteita.

”Äksyily ei auta”

Kokeneen entisen arvokisahiihtäjän ja -menestyjän Kirvesniemen mukaan keskustelut urheilijan ja huoltoryhmän välillä saattavat heti kisan jälkeen olla tunteikkaat.

– Äksyily ei silti paljon auta. Uskon, että jo ennen kuin urheilija menee kopille, huoltoryhmä tietää, että jotakin oli pielessä. Olennaista jatkon kannalta on se, että urheilija pystyy sivuuttamaan tilanteen ja alkaa keskittyä seuraavan päivän kisaan. Huoltoryhmän pitää pystyä selvittämään, mikä meni pieleen.

Iivo Niskasen kilpailu lauantaina Östersundissa ei mennyt nappiin.

Kirvesniemi arvaili, että lauantaina vika saattoi johtua vääräntyyppisestä luistovoitelusta tai suksen kuvioinnin valinnasta.

Niskanen ei pysty kilpailemaan sunnuntain takaa-ajokisassa kärkisijoista, mutta panosta riittää. Eroa kärkeen pohjoismaisen Ski Tourin kokonaistilanteessa ei saa päästää venymään liian suureksi.

– Jos Iivo olisi yltänyt edes kahdenkympin sakkiin, niin ohitettavia olisi takaa-ajossa vähemmän. Erittäin paljon sijoja on silti otettavissa takaa-ajossa. Ehkä Iivo pystyy nousemaan kympin sakkiin? Kirvesniemi arvioi.

”Johaug on loistava!”

Naisten 10 kilometrin vapaan tyylin kilpailussakin mentiin norjalaiskomennossa. Therese Johaug hiihti jälleen ylivoimaiseen voittoon. Norjalaistähden suoritus teki suuren vaikutuksen Kirvesniemeen.

– Meno oli huikean kovaa ja aggressiivista koko ajan. Ei kelloa tarvinnut katsoa, kun näki, että kuka menee koviten. Johaug on yleensäkin ollut ylivoimainen, mutta nyt hän oli suorastaan loistava!

Krista Pärmäkoski sijoittui seitsemänneksi. Hän jäi Johaugista minuutin ja 15 sekuntia.

Heidi Weng oli lauantaina kakkonen, Ingvild Flugstad Östberg kolmas ja Ebba Andersson neljäs.

Kirvesniemi ei pidä realistisena sitä, että Pärmäkoski nousisi sunnuntaina kärkitaisteluun.

– Tyypillinen trendi esimerkiksi Kristan kohdalla on ollut se, ettei hän pääse kunnolla haastamaan palkintopallipaikoille oikeuttavista sijoituksista. Ei ihan löydy sitä vauhtia kuin on monesti tässä vaiheessa kautta nähty.

Pärmäkosken ero kolmanneksi hiihtäneeseen Flugstad Östbergiin on takaa-ajoon lähdettäessä lähes puoli minuuttia.

Naisten kympin voittaja Therese Johaug keskellä. Vierellä kakkonen Heidi Weng (vas.) ja kolmonen Ingvild Flugstad Östberg.

– Naisten keula Johaugin takana on tasainen ja aika vakiintunut. Johaug menee menojaan, ja vaikea on saada kiinni Wengiä, Flugstad Östbergiä ja Anderssonia. Muut ovat sillä etäisyydellä, että hyvänä ”pertsan” päivinä Kristalla on mahdollista nousta hyvin, Kirvesniemi sanoi.

Muut suomalaisnaiset jäivät kauas kärjestä.

– Ehkä naisillakin oli suksien kanssa ongelmia. Olihan se katastrofi, kun katsoo Kerttu Niskasta (27:s), Laura Monosta (34:s) ja Anne Kyllöstä (42:s).

Lauantain tulokset

Östersund, Ruotsi:

Maailmancup, pohjoismaisen kiertueen 1/6 kilpailut:

Naiset, 10 km (v): 1) Therese Johaug Norja 21.49,7, 2) Heidi Weng Norja 45,6 sekuntia jäljessä, 3) Ingvild Flugstad Östberg Norja –47,3, 4) Ebba Andersson Ruotsi –53,1, 5) Ragnhild Haga Norja –1.04,3, 6) Astrid Uhrenholdt Jacobsen Norja –1.05,0, 7) Krista Pärmäkoski Suomi –1.15,0, 8) Jessica Diggins USA –1.18,1, 9) Rosie Brennan USA –1.25,7, 10) Natalia Neprjajeva Venäjä –1.27,7, ...muut suomalaiset: 27) Kerttu Niskanen –1.59,0, 34) Laura Mononen –2.07,8, 42) Anne Kyllönen –2.22,7.

Miehet, 15 km (v): 1) Sjur Röthe Norja 30.41,5, 2) Simen Hegstad Krüger Norja –1,7, 3) Finn Hågen Krogh Norja –16,6, 4) Martin Johnsrud Sundby Norja –17,3, 5) Aleksandr Bolshunov Venäjä –22,2, 6) Hans Christer Holund Norja –24,6, 7) Adrien Backscheider Ranska –25,4, 8) Pål Golberg Norja –27,6, 9) Denis Spitsov Venäjä –32,3, 10) Ivan Jakimushin Venäjä –33,2, ...suomalaiset: 27) Iivo Niskanen –1.08,3, 51) Markus Vuorela –1.58,7, 62) Lari Lehtonen –2.35,7, 67) Lauri Vuorinen –2.49,2.

Miesten takaa-ajokisa hiihdetään sunnuntaina kello 15 Suomen aikaa. Naisten takaa-ajokisa on ohjelmassa kello 17 alkaen.