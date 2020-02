Finlandia-hiihto jouduttiin perumaan ensi kertaa historiassa – Salpausselän kisoihin lunta riittää: ”Kelit ovat haasteelliset”

Leuto talvi johti klassikkotapahtuman peruuntumiseen.

Vuodesta 1974 järjestetty Finlandia-hiihto jouduttiin tämän vuoden osalta perumaan lumipulan vuoksi. Se on ensimmäinen kerta Lahden seudulla järjestettävän perinteisen hiihtokisan historiassa.

Uutisen jälkeen heräsi pelko, mikä kohtalo on helmi-maaliskuun vaihteessa järjestettävillä Salpausselän kisoilla. Lahden kaupungin liikuntatoimella on lumen tuotantovastuu hiihtostadionilla ja sen lähialueilla. Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lankin mukaan ei ole syytä huoleen. Salpausselän kisoja ajatellen lumi riittää.

– Lunta tehdään ja kisat toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Tietysti kelit ovat haasteelliset ja lumetuskelejä odotetaan. Finlandia-hiihto on eri asia, koska siinä puhutaan pitkistä maastoreiteistä. Meillä on viiden kilometrin latutarve, ja mäet ovat jo nyt käytössä, Lanki vakuuttaa.

Et ole tällä hetkellä huolissasi lumitilanteesta?

– Totta kai keli voisi olla parempi tai ylipäätään näkymät talvisemmat kaikkien osapuolien kannalta. Mutta en ole huolissani, etteikö me saataisi urheilullisia olosuhteita kuntoon.

Onko mahdollista, että jostain tuodaan mahdollisesti lisää lunta vai onko pelkästään tykkilunta käytettävissä?

– Se jää lähipäivien aikana nähtäväksi. Tässä on kuitenkin 2,5 viikkoa aikaa kisojen alkuun. Sellaista ei ole nyt näköpiirissä, mutta kaikkiin vaihtoehtoihin varaudutaan.

– Olemme täällä sisäisesti todenneet, ettei tämänkaltainen pohdinta ole tavatonta, jos verrataan Keski-Euroopan järjestäjäpaikkakuntia. Täällä kuitenkin uskotaan siihen, että olosuhteet saadaan kuntoon vähemmälläkin jännittämisellä.

Maanantaina peruttu Finlandia-hiihto on yksi suurista kuntourheilutapahtumista, sillä mukana on tuhansia hiihtourheilusta nauttivia.

– Peruuntuminen on kaikille ilmoittautuneille iso harmi. Se on historiallinen tilanne. Keli on ollut poikkeuksellisen heikko talviurheilun kannalta, on laji mikä tahansa. Toisaalta, jos mennään vain vuosi taaksepäin, silloin taas oli aivan loistavat olosuhteet. Ilmastonmuutos on totta ja varmasti tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa talviurheiluun Suomessakin.

– Kyllä talviurheilu täällä vielä jatkuu ja hiihtoa Etelä-Suomen alueella tullaan harrastamaan. Ei nyt vielä voi todeta, että Finlandia-hiihto olisi menneisyyden tapahtuma. Lähdetään siitä, että se kehittyy eteenpäin edelleen, Lanki sanoo.

Salpausselän kisoja järjestävä Lahti Events Oy ja Lahden kaupunki eivät ole Finlandia-hiihdon järjestäjiä.