Anne Kyllönen iloitsi nuorten esiinmarssista: ”Tulevat pistämään minut koville”

Anne Kyllönen iloitsi nuorista haastajista.

Naisten sprinttikilpailun selkeästi voittanut kokenut maajoukkue hiihtäjä Anne Kyllönen myönsi ennen finaalia katselleensa starttiviivan ikäjakaumaa.

– Panin merkille, että vieressä on paljon nuoria ja nälkäisiä tyttöjä, jotka tulevat pistämään minut koville. Se toi finaaliin mukavaa ennakkojännitystä. Luotin kuitenkin, että kokemukseni tuo rutiinia ja pystyn hoitamaan homman. On erittäin hienoa, että saamme näihin kahinoihin myös tuoretta voimaa haastajiksi, Kyllönen iloitsi.

Kokemus oli kuitenkin vielä sunnuntaina valttia, sillä Kyllönen karkasi haastajiltaan heti alussa ja kontrolloi kisaa kärkipaikalta loppuun saakka.

– Hiihto oli kohtuullinen. Välieristä saakka vire alkoi tuntua hyvältä, ja finaalipaikka irtosi aika helpolla. Loppukilpailussa en säästellyt yhtään, vaan annoin mennä alusta saakka reippaasti ja railakkaasti. Vauhtiin voi olla ihan tyytyväinen, vaikka päivät ovat olleet pitkiä.

Kyllönen kertoi jatkavansa Vöyriltä valmistautumaan ensi viikolla Ruotsin Falunissa järjestettäviin maailmancup-osakilpailuihin.

– Falunissa kisat alkavat heti sprintillä, joten on tärkeää löytää vire heti kisarupeaman käynnistyttyä. Toivoisin tekemiseen vielä aavistuksen lisää vauhtia ja räminää, mutta viitteitä siitä on myös olemassa. Loppukaudella on tarkoitus saada hyviä yksittäisiä onnistumisia, sekä menestyä myös Ski Tourilla, Kyllönen mietti.