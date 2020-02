Joni Mäki miesten sprinttikarsinnan nopein – lauantain mestari ei mukana

Vöyriltä ratkaistaan sunnuntaina vapaan hiihtotavan sprintin Suomen mestaruudet.

Pyhäjärven Pohtia edustava Joni Mäki oli sunnuntain miesten sprinttikarsinnan nopein hiihtäjä. Mäen jälkeen karsinnan toiseksi tuli Karri Hakala, joka hävisi Seefeldin MM-kisakävijälle 2,41 sekuntia.

Kolmas oli Ristomatti Hakola, joka hävisi Mäelle 3,47 sekuntia.

Lauantaina SM-kultaa voittanut Perttu Hyvärinen ei hiihdä sunnuntaina.

– Lähden käymään kotona Joensuussa pesemässä pyykkiä, ja jossain vaiheessa pitäisi ehtiä vähän treenatakin. Takki on tällä hetkellä tyhjä, joten jostain pitää ammentaa vähän energiaa, sillä kausi on vasta puolessa välissä. Täytyy kuitenkin olla realisti, sillä kilpailuja on ollut todella paljon. Jukkapalmukin kuoli kotona, sen verran vähän on ehtinyt käydä siellä pyörimässä, Hyvärinen sanoi lauantaina Ilta-Sanomille.