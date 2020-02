Laura Mononen naisten sprinttikarsinnan nopein – Krista Pärmäkoski ei lainkaan mukana

Vöyrin SM-hiihdoissa ratkaistaan sunnuntaina sprinttimestaruudet.

Laura Mononen oli naisten SM-sprintin karsintakilpailun nopein. Maajoukkuehiihtäjä löi toiseksi tulleen Anne Kyllösen 1,32 sekunnilla.

Karsinnan kolmas oli Jasmi Joensuu, joka hävisi Monoselle 4,10 sekuntia.

Suomen naisten ykköshiihtäjä Krista Pärmäkoski ei hiihdä sunnuntaina. Pärmäkoski kertoi lähiaikojen suunnitelmastaan jo lauantaina.

– Nyt on tärkeää päästä rauhoittumaan ja tekemään hyviä harjoituksia, sillä loppukaudella on tulossa monta mielenkiintoista kilpailua, joihin olen asettanut tähtäimeni, sunnuntain sprinttikilpailun väliin jättävä Pärmäkoski kertoi.

Pärmäkosken tämän hetken ykköstavoite on helmikuun puolivälissä Norjassa ja Ruotsissa hiihdettävä Ski Tour.

– Tavoitteenani on olla Ski Tourilla kauden parhaimmassa kunnossa. Sanoin jo ennen kautta, että Ski Tour on minulle jopa Tour de Skitä tärkeämpi, koska Therese Johaug on niin vaikea voitettava Tour de Skin loppunousussa. Ski Tourilla hänet voisi olla helpompi kukistaa, vaikka tuskin se helppoa on sielläkään, Pärmäkoski kertoi Ilta-Sanomille lauantaina.

Vöyrillä hiihdetään sunnuntaina vapaalla hiihtotavalla.