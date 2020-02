Reissaaminen on jättänyt jälkensä ensimmäisen Suomen mestaruutensa napanneeseen hiihtokomeettaan: ”Jukkapalmukin kuoli”

Perttu Hyvärinen tuuletti villisti saapuessaan maaliin miesten perinteisen hiihdon 15 kilometrillä Vöyrillä lauantaina.

Perttu Hyvärisen riemuun oli hyvät perusteet, sillä Suomen mestaruus oli 28-vuotiaalle hiihtäjälle uran ensimmäinen henkilökohtainen kiinnitys.

– Tämä oli tietynlainen kruunu hienosti menneelle kaudelle, ja minulle henkilökohtaisesti erittäin merkittävä. Kropassa on väsymystä, eikä hiihto ollut tänään mikään erikoinen, mutta tulos ratkaisi.

Hyvärisen kausi on ollut kokeneelle hiihtäjälle todellinen läpimurto. Puijon Hiihtoseuraa edustava hiihtäjä on sijoittunut säännöllisesti maailmancupin kilpailuissa 20 parhaan joukkoon, huipentumana tammikuun Nove Meston 15 kilometriltä saalistettu kuudes sija. Hyvärinen myöntää, että kova kilpailutahti ja matkustaminen ovat imeneet miehestä mehut.

– Lähden käymään kotona Joensuussa pesemässä pyykkiä, ja jossain vaiheessa pitäisi ehtiä vähän treenatakin. Takki on tällä hetkellä tyhjä, joten jostain pitää ammentaa vähän energiaa, sillä kausi on vasta puolessa välissä. Täytyy kuitenkin olla realisti, sillä kilpailuja on ollut todella paljon. Jukkapalmukin kuoli kotona, sen verran vähän on ehtinyt käydä siellä pyörimässä, Hyvärinen surkutteli.

Väsymys alkaa jo pikkaisen painaa, mutta Perttu Hyvärinen voitti silti SM-kultaa.

Vaikka väsymys on hiipinyt puseroon, huokuu Hyvärinen tyytyväisyyttä urheilemiseen. ”Vanne” on kiristänyt vaikeina vuosina päätä, joten menestys maistuu nyt sitäkin makeammalta.

– On ollut vaikeita vuosia, jolloin myös on koeteltu uskoa. Tasonnostoni on kovan työn tulos, eikä paremmille sijoituksille ole koskaan oikotietä.

Hyvärisen mukaan Suomen mieshiihdossa puhaltaa yleisestikin ottaen positiivisia tuulia.

– Nove Mestossa oli kolme miestä 12 joukossa. Oman hyvän kauteni lisäksi meillä on selkeää tason levenemistä näköpiirissä. Nuorista Lauri Lepistö ja Markus Vuorela tekevät kovaa tulemista. Niskasen Iivon on olympiavoittajana ja maailmanmestarina vaikea parantaa, mutta hänkin on löytänyt vapaan hiihtäjänä uuden tason. Taustalla on hyvän kaveriporukan laadukasta harjoittelua, ja yhteisenä haaveena siintää miesten viestin arvokisamitali, Hyvärinen kertoi.

Hopealle miesten 15 kilometrillä hiihti Ristomatti Hakola ja pronssia nappasi Markus Vuorela.

Miehet, 15 km (p):

1) Perttu Hyvärinen Puijon HS 41.58,8

2) Ristomatti Hakola Jämin J –3,1

3) Markus Vuorela Jämin J –1.55,7

4) Lauri Vuorinen Skiteam105 –2.05,5

5) Joni Mäki Pohti ST –2.17,9

6) Timo Mantere IlmajK –2.31,4

7) Aku Nikander Jämin J –2.39,4

8) Juuso Haarala Pohti ST –2.39,9

9) Joonas Sarkkinen OunasvHS –2.43,3

10) Ville Nousiainen KouvolHS –2.47,3