Ville Nousiainen palasi kilpaladuille Vöyrin SM-hiihdoissa lauantaina. Hänen vaimonsa Mona-Liisa Nousiainen kuoli heinäkuussa.

Kaksi vuotta sitten kilpahiihtouransa lopettanut Ville Nousiainen osallistui lauantaina SM-kilpailujen 15 kilometrin perinteisen kilpailuun. Väliaikalähtökilpailun maalissa Nousiainen jutteli hyväntuulisena toimittajille, mutta vakuutti paluun jäävän lyhyeksi.

– Raskas reitti, ja kaikkeni annoin. Täällä olen hiihtänyt kerran aiemmin sprinttiradan läpi. Hiihdin viimeksi parisprintin, kun olin täällä kilpailemassa, Nousiainen viittasi Vöyrin latuihin.

– Tämä oli viimeinen kisa. En sanoisi, että en hiihdä enää ikinä (kilpaa), mutta en ainakaan hiihdä näin lujaa.

Yhdeksänneksi sijoittuneen Nousiaisen, 36, talvi on ollut suruaikaa. Hänen vaimonsa Mona-Liisa Nousiainen kuoli viime kesänä vaikeaan sairauteen, ja Ville jäi alakouluikäisen tyttären yksinhuoltajaksi.

Ville Nousiainen kuvattuna SM-kisoissa Taivalkoskella huhtikuussa 2018.

Kilpauransa jälkeen Ville Nousiainen aloitti entisille huippu-urheilijoille suunnatut valmentajaopinnot ja on tehnyt valmennustöitä. Mona-Liisan kuolema muutti suunnitelmia alkuperäisestä.

– Pitäisi pystyä matkustamaan enemmän (valmentajan työn vuoksi), ja se oli haave. Sitten perhetilanne muuttui. Halusin käydä koulun loppuun ja katson, voinko tehdä valmennushommia enemmän tulevaisuudessa, Nousiainen suunnitteli Vöyrillä.

– Suomessa se vaatii muuttoa hiihtopaikkakunnalle tai paljon matkustamista. Pitää keksiä uusia työuria ja yhdistellä niitä entisiin.

Kiitosta Kouvolan latumestareille

Nousiaisten Isabella-tytär on monipuolinen liikkuja. Surun keskellä isän ja tyttären arki kahdestaan on Villen sanojen mukaan sujunut ihan hyvin.

– En valmenna tytärtä. Hän käy hiihtokilpailuissa, mutta ei lenkillä. Hänellä on paljon harrastuksia, joten perusliikkumista tulee, Ville kertoi.

Kouvolassa on muun Etelä-Suomen tavoin ollut huonot talvikelit, joten Nousiaisen valmistautuminen Vöyrin kilpailuihin oli lyhyt.

– Tähän valmistauduin 1–2 kuukautta. On tämä niin rankkaa hommaa. Viimeisen kuukauden aikana yritin jo vähän enemmän, mutta kelit ovat olleet huonoja. Kouvolassa on ollut tykkibaana, mutta ei siinä ole tällaisia nousuja. Hienosti ovat pitäneet siellä ladun yllä, vaikka on tullut vettä taivaalta, Nousiainen kiitteli.