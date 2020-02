SM-ladulla dominoinut Pärmäkoski paljasti, missä voi lyödä Johaugin: ”Tuskin se helppoa on sielläkään”

Krista Pärmäkoski aloittaa SM-hiihtojen jälkeen harjoittelun kohti helmikuun kansainvälisiä kisoja. Tavoitteena on saavuttaa kauden paras kunto.

Krista Pärmäkoski hallitsi mielin määrin 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan SM-kilpailua lauantaina Vöyrillä. Pärmäkoski myönsi, että matkustelu ja hiukan rikkonainen harjoituskausi sairasteluineen heijastuu tämän hetken vireeseen.

– Nyt on tärkeää päästä rauhoittumaan ja tekemään hyviä harjoituksia, sillä loppukaudella on tulossa monta mielenkiintoista kilpailua, joihin olen asettanut tähtäimeni, sunnuntain sprinttikilpailun väliin jättävä Pärmäkoski kertoi.

Pärmäkosken silmissä siintää erityisesti helmikuun puolivälissä Norjan ja Ruotsin läpi kulkeva Ski Tour- osakilpailusarja. Kuuden kilpailun kiertue huipentuu Trondheimin finaaliviikonloppuun, jossa päätösmatkan voittaja kruunataan koko kiertueen mestariksi.

– Tavoitteenani on olla Ski Tourilla kauden parhaimmassa kunnossa. Sanoin jo ennen kautta, että Ski Tour on minulle jopa Tour de Skitä tärkeämpi, koska Therese Johaug on niin vaikea voitettava Tour de Skin loppunousussa. Ski Tourilla hänet voisi olla helpompi kukistaa, vaikka tuskin se helppoa on sielläkään, Pärmäkoski naurahti.

Sairastumisen takia Tour de Skin vuodenvaihteessa väliin jättänyt Pärmäkoski on rikkonaisuudesta huolimatta suhteellisen tyytyväinen tähänastisiin esityksiinsä kauden aikana.

– Talvea on vielä paljon jäljellä. En tosiaan ole päässyt kaikkiin kisoihin viivalle, mutta suorittaminen on ollut ihan hyvää. Vaikka palkintopallipaikkoja ei ole tullut, olen pystynyt olemaan aivan kärjen tuntumassa. Toivon, että löydän loppukauden kisoihin kadoksissa ollutta rentoutta, ja siitä tunteesta onkin jo viitteitä olemassa. En ole huolissani.

Pärmäkosken jälkeen SM-hopealle hiihti Laura Mononen ja pronssille ehti Vilma Nissinen.