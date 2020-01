Hymy palasi Anne Kyllösen kasvoille – olympiamitalisti ei yllättynyt hyvästä vireestään: ”On ihana hiihtää taas kovaa”

Anne Kyllönen saavutti parinsa Anni Alakosken kanssa parisprintin SM-pronssia.

Anne Kyllönen käveli perjantaina Vöyrin hiihtostadionilla hymyssä suin ja otti vastaan onnitteluja parisprintin pronssimitalistaan. Hyväntuuliseen olemukseen on himmeää mitaliakin suurempi syy. 32-vuotias konkarihiihtäjä on tällä kaudella palannut jälleen lähemmäksi huippuvuosiensa tasoa, jolloin Kyllönen kolkutteli säännöllisesti jopa palkintopallisijoja. Hyvästä vireestä kertoo myös maailmancupin pistetaulukko, joka näyttää jyväskyläläistyneen Kyllösen kohdalla lukemaa 265. Se on yli viisi kertaa enemmän kuin kahdella edellisellä kaudella.

– Olen tyytyväinen kauteen tähän mennessä. Olen pystynyt parantamaan kisa kisalta, ja joukkoon on mahtunut paljon hyviä suorituksia. Odotan, että loppukaudella vauhti kasvaa entisestään, Kyllönen kertoi.

Loppukauden kisoista Kyllönen odottaa etenkin Salpausselän kisoja sekä sprinttimatkoja, joissa suksi on kulkenut tällä kaudella erityisen liukkaasti.

– On aivan ihana hiihtää taas kovaa. Se on kuitenkin tämän lajin suola, että pystyy hyödyntämään nopeusominaisuuksiaan, Sotshin 2014 olympialaisten viestihopeamitalisti iloitsee.

Kyllönen on kolkutellut maailmancupissa säännöllisesti sijoja kahdenkymmenen tietämillä, mutta mukaan mahtuu myös noteerauksia kymmenen joukkoon. Hyvä menestys ei ole tullut hiihtäjälle itselleen yllätyksenä.

– Odotin jo ennen kauden alkua, että jos mitään vaikeuksia ei ilmene, pystyn murtautumaan top20-sijoille. Se tavoite on nyt täyttynyt, mutta nälkää menestyä vieläkin paremmin löytyy. Odotan ilman muuta hyvää loppukautta, siellä on paljon mielenkiintoisia kisoja tulossa.